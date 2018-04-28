Приамурье получит дополнительно 80 миллионов на компенсацию тушения пожаров

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28 апреля состоялось очередное заседание КЧС в Приамурье. В нем принял участие руководитель Рослесхоза Иван Валентик. Он сообщил, что Амурской области выделят дополнительные средства на компенсацию тушения пожаров.

«Мы рассмотрели вашу заявку на выделение дополнительного финансирования – мы ее поддерживаем. 80 миллионов рублей – на компенсацию затрат, которые возникают с тушением лесных пожаров. Эти средства будут выделены из резервного фонда Федерального агентства лесного хозяйства. Подтверждаем нашу готовность в дальнейшем оперативно рассматривать все ваши обращения. Мы понимаем, что та группировка, которая сегодня работает, она значительна. У людей должна быть уверенность в том, что затраты будут своевременно компенсированы», – сказал Иван Валентик.

По его словам, ситуация с природными пожарами в Приамурье сложная, но зафиксирована стабилизация по новым и ликвидируемым очагам.

Иван Валентин проинформировал, что уже более половины работников ФБУ Авиалесоохрана федерального резерва – 350 человек (а всего их 700) – работают в Приамурье.

«Это ребята профессионалы, очень серьезно подготовлены, мы дополнительно еще перебрасываем сюда 30 человек из Омска. При необходимости будем наращивать усилия», – заверил Иван Валентик. Он также отметил правильность решения о проведении контролируемых отжигов для защиты населенных пунктов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Как рассказал зампред правительства Приамурья Алексей Венглинский, на сегодняшний день вся область находится в IV классе пожарной опасности. Наиболее сложная ситуация сохраняется на территориях Зейского, Мазановского, Свободненского и Бурейского районов. На тушении пожаров задействовано 1 218 человек, 173 единицы техники, в том числе десять воздушных судов.

«Привлеченные силы и средства нам позволяют на период майских праздников вывести из действующих природных пожаров сотрудников пожарной охраны и сосредоточить их вблизи и на территории населенных пунктов. Это позволит обеспечить пожарную безопасность в населенных пунктах», – доложил зампред.

Губернатор Амурской области Александр Козлов на КЧС поднял вопрос о необходимости максимального ужесточения санкций за нарушение правил пожарной безопасности.

«Для тушения пожаров мы привлекаем недешевые группировки, рискуем жизнью людей, спасая жизнь других людей. Тот вред, который наносится окружающей среде, ущерб федеральному и региональному бюджетам – несопоставим с санкциями – от 1 500 до 4 000 рублей. И мы не можем перевести с административного наказания к уголовному, что позволило бы увеличить сумму штрафа. Мы готовы проработать предложение, чтобы вынести его депутатам Госдумы для внесения изменений в законодательство», – сказал Александр Козлов.

Иван Валентик согласился, что необходимо рассмотреть этот вопрос.

По информации Алексея Венглинского, совместными рейдами удалось выявить 42 поджигателя. Все они привлечены к административной ответственности. За несоблюдение противопожарного режима составлено 2 473 протокола на общую сумму 3,956 миллиона рублей, уже взыскано 1,179 миллиона рублей.

После заседания регионального штаба КЧС Иван Валентик вместе с Александром Козловым посетил один из наиболее напряженных в пожароопасном плане районов – Свободненский.

«Большое количество очагов, пожары возникают на землях сельхозназначения, переходят в лес. Ситуация управляемая, под контролем. Видим, что на всех очагах работают специалисты. Облетели несколько населенных пунктов, посмотрели, что в них проведены контролируемые отжиги. Это тот способ, который обеспечивает безопасность людей, которые проживают в населенных пунктах. Мы обсудили с губернатором и считаем, что, безусловно, приоритет нашей работы – это предупреждение перехода природных пожаров на населенные пункты», – резюмировал Иван Валентик.