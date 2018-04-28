С «вафлями» на дорогах стало проще штрафовать автомобилистов

Автомобилистов, выезжающих на загруженный перекресток, стало легче штрафовать. Желтая «вафельная» разметка перестала быть экспериментом. С 28 апреля ответственность за выезд на нее во время затора прописана в ПДД.

По мнению экспертов, зачастую такие нарушения происходят ненамеренно из-за неоптимальной настройки светофоров, а первыми жертвами «вафель» станут неопытные водители, которые пока не научились прогнозировать дорожную обстановку, пишет «Газета.ру».

По статистике, полученной во время эксперимента в некоторых городах России, нанесение данной разметки положительно сказывается на дорожной обстановке: скорость движения в утренние часы пик выросла на 80 %, а в вечерние – на 15 %. В итоге такая практика стала распространяться и по другим городам.

Штрафы в размере 1 тысячи рублей выписывались в автоматическом режиме камерами фото-, видеофиксации, установленными непосредственно в районе промаркированного перекрестка. Всего такие камеры рядом с «вафлями» научили фиксировать три вида нарушений. Это проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, а также поворот не из того ряда.

Таким образом, наличие «вафель» привело к тому, что водители стали рассчитывать скорость потока. И при необходимости они начали принимать решение переждать цикл работы светофора, чтобы не перекрыть движение перпендикулярному потоку и не получить штраф.

Теперь пункт 13.2 ПДД будет звучать следующим образом: «Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими правилами».

Признание «вафель» на федеральном уровне означает, что теперь местные власти в любом городе совершенно официально могут нанести специальную разметку и не заниматься оформлением эксперимента на местном уровне. Размер штрафа будет для всех един — 1 тысяча рублей.