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Благовещенские полицейские нашли ребят, гулявших по тающему льду в парке Дружбы

Благовещенские полицейские нашли ребят, гулявших по тающему льду в парке Дружбы

Благовещенская полиция провела проверку после публикации на Амур.инфо. Как сообщало информагентство, в парке Дружбы подростки прыгали по подтаявшему льду озера. Полицейские установили личности ребят и вышли на их родителей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером в понедельник, 23 апреля, в парке Дружбы несколько мальчишек прыгали по тающим льдинам. Это видели прохожие. Одна из очевидцев рассказала о случившемся журналистам.

В полиции Благовещенска провели проверку информации. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности ребят. С подростками провели профилактическую беседу. Инспектор объяснила им, что находиться на льду водоема во время таянья льда очень опасно.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». С ними также провели профилактическую беседу.

Инспектор ПДН посоветовала родителям несовершеннолетних организовать максимально полезный досуг их детей, вовлекать ребят в занятия спортом, другие секции, а также контролировать детей и стараться уделять им больше времени. Об этом инспектор по делам несовершеннолетних говорила в интервью, которое опубликовано на Амур.инфо.

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#дети #закон

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