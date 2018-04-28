Благовещенцы рассказывают о сокращении медперсонала в областной больнице

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Благовещенцы сообщили о сокращении медсестер и санитарок в Амурской областной больнице. Эту информацию горожане передали в редакцию «Альфа-новостей». Речь шла об увольнении двух сотен человек.

В самом лечебном учреждении опровергли информацию об увольнении среднего и младшего медицинского персонала. «Мы считаем, что кому-то, видимо, хочется внести долю негатива в то, что наша больница работает стабильно на сегодняшний день. Вообще сокращений не планируется, потому что, учитывая наш объем работы, работы у нас хватит для всех – и для врачей, и для среднего медицинского персонала», – прокомментировала и. о. главного врача Амурской областной клинической больницы Надежда Журавлева.

При этом медики добавляют, что в учреждении не хватает медсестер. На сегодня в областной больнице на этой должности вакантно 12 мест. Медперсонал работает с большой нагрузкой. С начала года на лечении в медучреждении находилось более 10 тысяч человек.