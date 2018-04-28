30 апреля благовещенцы смогут потушить пожар в Городском парке

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В понедельник, 30 апреля, в Городском парке культуры и отдыха Благовещенска пожарные проведут для горожан праздник. Горожане увидят раритетную и современную технику, им разрешат надеть пожарное снаряжение и потушить условный пожар.

Праздник посвящен 369-й годовщине образования пожарной охраны России.

30 апреля на территории горпарка выставят раритетную и современную пожарную технику. Взрослые и дети встретятся с настоящими огнеборцами, смогут посидеть в пожарных автомобилях, потушить условный пожар, примерить боевую одежду пожарного, поучаствовать в конкурсах на противопожарную тему.

Песни о пожарных и спасателях для горожан исполнят артисты вокально-инструментального ансамбля «Звезда надежды». Всех желающих 30 апреля приглашают в 12:00 к сцене Городского парка, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.