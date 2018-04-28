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28апреля
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30 апреля благовещенцы смогут потушить пожар в Городском парке

30 апреля благовещенцы смогут потушить пожар в Городском парке
Фото: 38.mchs.gov.ru

В понедельник, 30 апреля, в Городском парке культуры и отдыха Благовещенска пожарные проведут для горожан праздник. Горожане увидят раритетную и современную технику, им разрешат надеть пожарное снаряжение и потушить условный пожар.

Праздник посвящен 369-й годовщине образования пожарной охраны России.

30 апреля на территории горпарка выставят раритетную и современную пожарную технику. Взрослые и дети встретятся с настоящими огнеборцами, смогут посидеть в пожарных автомобилях, потушить условный пожар, примерить боевую одежду пожарного, поучаствовать в конкурсах на противопожарную тему.

Песни о пожарных и спасателях для горожан исполнят артисты вокально-инструментального ансамбля «Звезда надежды». Всех желающих 30 апреля приглашают в 12:00 к сцене Городского парка, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #праздники

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Комментарии
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  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    А ведь здесь мог быть другой заголовок; В связи с тяжелой пожароопасной обстановкой в области амурские пожарные решили праздничные мероприятия по случаю Дня пожарный охраны не проводить.

  • V.M.

    V.M.
    50 минут назад

    Заголовок - огонь! Пиар АмурИнфо на катастрофе в области?

    Дело для пожарников нужное, пусть поучат и расскажут посетителям

    о трагедиях и потерях из-за пожогов на их дачах и бычков с балконов.

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