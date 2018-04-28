Амурчане могут выиграть билеты на финал ЧМ по футболу и 300 тысяч в придачу

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Амурчане могут принять участие во всероссийском медиаконкурсе «Страна чемпионов» и выиграть билеты на матчи чемпионата мира по футболу, в том числе на финал. Также среди призов денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей и возможность принять участие в создании нового телевизионного проекта.

В конкурсе можно принять участие по нескольким направлениям: видео, фото, «Россия – к новым победам» и рисунок. В каждом направлении по три номинации. К примеру, в направлении видео можно представить на конкурс любительские или профессиональные видеоролики, популяризирующие российский спорт, направленные на поддержку российских футболистов на чемпионате мира по футболу, репортаж или художественный фильм, рассказывающий о вовлечения своего региона в тему спорта.

В направлении «Фото» также необходимо предоставить фотоматериалы, направленные на популяризацию российского спорта, направленные на поддержку российских футболистов, а также отражающие готовность России к чемпионату мира.

В направлении «Россия – к новым победам» на конкурс нужно прислать любительские или профессиональные журналистские очерки, эссе, публикации в интернете и проекты об использовании спортивной инфраструктуры, построенной к чемпионату мира по футболу. От участников требуется внести предложения по дальнейшему развитию и использованию новых объектов на территории страны.

В направлении «Рисунок», помимо работ, популяризирующих российский спорт и основные достижения, а также направленных на поддержку нашей сборной в играх ЧМ, принимаются работы, отражающие причастность участника к чемпионству страны, и даже фантазия, в каком виде спорта автор хотел бы быть чемпионом.

Прием заявок на конкурс продлится до 13 мая. До 17 мая будет проводиться проверка работ и определение финалистов. С 3 по 5 июня на всероссийском медиафоруме «Страна чемпионов» пройдет в одном из субъектов Российской Федерации, в каком не сообщается, свои конкурсные работы необходимо будет представить перед известными спортсменами, журналистами и общественными деятелями. А также состоятся встречи в открытом и закрытом формате со звездами российской эстрады, кино, телевидения и спорта, запись коллективного обращения участников конкурса с напутствием Сборной России по футболу перед чемпионатом мира FIFA–2018.

Победителей конкурса наградят билетами на матчи чемпионата мира, в том числе на финал, а также денежными премиями в размере от 100 до 300 тысяч рублей, возможностью участия в работе по созданию и запуску нового телевизионного проекта «Страна чемпионов» осенью 2018 года.

Конкурсные работы принимаются на сайте страначемпионов.рф.