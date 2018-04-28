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28апреля
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сегодня, 13:59 0

В Приамурье в 95 % случаев скорая помощь успевает приехать к больным за 20 минут

В Приамурье в 95 % случаев скорая помощь успевает приехать к больным за 20 минут
Фото: www.instagram.com/minzdravamur/

1 113 амурчан празднуют в субботу, 28 апреля, неофициальный День рождения скорой помощи. Именно столько человек сегодня трудится в службе скорой медицинской помощи в Приамурье. В среднем за сутки одна бригада выезжает на восемь вызовов, а в Благовещенске – 15–16 раз.

Появление этой службы в России относится к концу XIX века, когда 28 апреля 1898 года приказом Московского обер-полицмейстера за двумя полицейскими участками в Москве было закреплено по одной карете скорой помощи и для медиков было выделено отдельное помещение. Дежурили круглосуточно. Пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при полицейских домах.

В Амурской области в скорой помощи трудится 1 113 сотрудников: 129 врачей, 551 – средний медработник, 57 – младших медработников, 376 водителей. «Работа выездной бригады скорой медицинской помощи всегда сопряжена с риском возникновения в отношении работников противоправных действий. Особенно в праздничные дни», – отметил главный врач городской станции скорой медицинской помощи Игорь Никишов.

В 2017 году Амурская область получила 14 новых автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», в 2016 году – 8 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» и один автомобиль класса «С». Как результат, в 2017 году показатель 20-минутного доезда скорой медицинской помощи обеспечен в 94,7 % случаев на всей территории региона, а при ДТП – в 95,5 %, сообщает пресс-служба областного минздрава.

«Поздравляю всех работников скорой помощи Амурской области со 120-й годовщиной образования службы. Удачи вам, дорогие коллеги, терпения и благополучия – на работе и в личной жизни!», – поздравил коллег с праздником глава областного минздрава Андрей Субботин.

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#здоровье #праздники

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