Погорельцы с улицы Новой в Благовещенске могут рассчитывать на выплаты в 40 тысяч рублей

«Если пожар случился по не зависящим от них причинам и они лишились единственного жилого помещения, люди могут рассчитывать на единовременную выплату на семью, повторяю, при утрате единственного жилого помещения, в размере 30 тысяч рублей. Также при утрате жизненно необходимого имущества: вещей, продуктов, подсобного хозяйства, будет выплата 10 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе областного министерства социальной защиты населения.

В ведомстве пояснили, что соответствующие документы, в которых будет указано, что пожар действительно произошел по не зависящим от жильцов причинам выдает орган государственного пожарного надзора. Также в минсоцзащиты сообщили, что за получением единовременной выплаты обратились две семьи погорельцев с Новой. Но получить деньги они смогут только после официальной бумаги из госпожнадзора. А семье, состоящей из 10 человек, для получения материальной помощи еще необходимо восстановить сгоревшие документы.

По чьей вине произошел пожар, в котором сгорели три жилых дома и еще один нежилой, сейчас выясняют специалисты испытательной пожарной лаборатории главного управления МЧС России по Амурской области. Доследственную проверку проводит городская полиция.

За адресной помощью погорельцы могут обратиться и в центр социального обслуживания «Доброта». Там помогут только вещами, которые пожертвовали горожане. Многодетной семье с шестью детьми, которая до пожара проживала на Новой, 13/1, многие благовещенцы уже помогли вещами, постельными принадлежностями, деньгами и продуктами. И даже обещали помочь с жильем.

«Знаете, я бы никогда не подумала, что откликнется столько людей. Все звонят и вещами помогают, и деньги переводят, и продукты. Постельное привезли, подушки, одеяла и матрасы, а то мы на полу спали. Я всем благодарна. Вчера мужчина, который живет по соседству с нами, позвонил, вызвал в "Острова": всех детей обули. Купили школьные туфли, кроссовки. Тысяч на 15 точно набрал и за все платил из своего кармана. Сегодня уже другие люди нас опять в "Острова" пригласили, теперь уже одевать. Я так благодарна, у меня даже слов нет. После 4 мая обещали комнату предоставить на 11 месяцев. Сказали, что не положено, но нам пошли навстречу и сказали, что предоставят, 18 квадратов будет. По поводу выплат в соцзащите сказали, что нужны документы, а нам их восстанавливать месяц примерно», – рассказала Анна Кочергина, хозяйка дома по Новой, 13/1.

По словам женщины, племяннику на работе выделили технику, чтобы расчистить пожарище – семья собирается восстанавливать сгоревший дом.

Другая семья, с Новой, 15, тоже сгоревшее строение хотят восстановить. Уже третью ночь кому-то из членов семьи приходится ночевать возле дома, чтобы отпугнуть мародеров. При восстановлении строения люди рассчитывают на помощь властей.

«Дом в середине облитый, но там можно ремонт сделать. Мы это своими силами сделаем, знакомых пригласим. У меня только две просьбы: веранду сделать из досок и огород огородить, больше мне ничего не надо. Дом будем сушить и жить потихоньку. Нас 5 человек: две дочери, я, внук и внучка, которой всего 8 лет. У нас несовершеннолетний ребенок, нас не должны так оставить, хоть жилье и в собственности. Мне уже 82 года. Мы с мужем заслуженные работники раньше были, уважаемые, а теперь вот так с нами. Если нам не помогут, я Путину буду жаловаться – только такой выход, если помощь не окажут», – поделилась Нина Ничкова, хозяйка дома № 15 по улице Новой.

По словам пожилой горожанки, в марте один из застройщиков обещал дать семье квартиру в строящейся девятиэтажке. «Он нас собрал и пообещал, что два года надо подождать. Нас переселят, а потом здесь на этом месте собираются также два дома строить – 17 и 14 этажей», – рассказала Нина Федоровна.

Хозяйка дома № 13 с улицы Новой сообщила, что с ней подобных разговоров застройщик не вел. На что горожане могут рассчитывать со стороны городской администрации, – обещали прокомментировать в мэрии.