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28апреля
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сегодня, 13:54 1

В Благовещенске легковушка выделывала пируэты возле полицейского авто (видео)

В Благовещенске легковушка выделывала пируэты возле полицейского авто (видео)

В социальных сетях появилось необычное видео, снятое в Благовещенске. На кадрах видно, что в темное время суток легковой автомобиль выделывал пируэты возле полицейского автомобиля.

«В то время как меня оформляют за нештатный глушитель @wolf28ghost решил угнать корча и вынудил мусорских бросить протоколы и вместе со мной на борту погнаться за ним», – описал происходящее пользователь, разместивший ролик в своем Инстаграме. К слову, у данного пользователя в Инстаграме немало подобных видео.

Ролик перепостили популярные амурские инстаграм-паблики, пользователи которых принялись обсуждать увиденное. Некоторые пожурили водителя легковушки, а некоторые поддержали. «Количество мозгов сразу видно. Ноль!» – написал один из комментаторов. «Красавчик!» – заметил другой.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием по поводу происходящего в отдел ГИБДД по Благовещенску.

Видео: instagram.com/streetdriftseries

Просмотров всего: 256

#транспорт

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Комментарии
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  • Tehnik

    Tehnik
    15 минут назад

    Весна, у мальчиков спермотоксикоз начался. Девочки не дают, надо перед гаишниками повертеть своим ведром, глядишь и чики за пивас позволят этим "крутым" ребятам овладеть своим телом.

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