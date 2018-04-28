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«Моя Мишель» в Благовещенске исполнила новые песни

«Моя Мишель» в Благовещенске исполнила новые песни

В пятницу, 27 апреля, в Благовещенске состоялся концерт группы «Моя Мишель». Начало выступления задержалось, но на настроение публики это не повлияло. На концерте солистка группы Татьяна Ткачук представила две новых песни, в том числе «Медляк».

Концерт продолжался почти полтора часа, были исполнены главные хиты – «Между нами один звонок», «Мне хорошо быть рядом», «Харуки», «Дура», «Химия», «Настя» и другие. Был и «Ванюша» – саундтрек для фильма «Последний богатырь», который «Моя Мишель» исполнила в оригинальной версии вместе с Uma2rman, Вахтангом, Антохой MC, Дмитрием Маликовым и Львом Лещенко. Как сообщало ИА «Амур.инфо», песня «Ванюша» была признана лучшим саундтреком на международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

Возле сцены образовалась большая танцплощадка, на которой была и молодежь, и люди старшего возраста. В это время на сцене группа исполняла свои фирменные синхронные прыжки, а потом Татьяна Ткачук также синхронно попросила всех помахать руками.

У группы «Моя Мишель» есть традиция: на гастролях передавать привет от зрителей в следующий город в туре. Им оказался Владивосток. Приветствие снимают на мобильный телефон и отправляют в соцсети. Поэтому благовещенский зал хором крикнул: «Привет, Владивосток!»

Подробнее о том, как прошел концерт, и ответы Татьяны Ткачук на вопросы журналиста Натальи Наделяевой опубликованы в авторской рубрике «Культпросвет» на Амур.инфо.

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#концерты #культура

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