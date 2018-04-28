В Благовещенске стартует первый в России «День книги»

29 апреля в Общественно-культурном центре впервые состоится однодневный литературный фестиваль «День книги». Благовещенцы узнают о новых книгах, смогут купить их по издательским ценам, а также познакомятся с известными литературными деятелями.

Автор и организатор «Дня книги» Михаил Фаустов уже знаком амурчанам – именно он уже несколько лет проводит по всей стране чемпионаты по чтению вслух для взрослых и детей. 28 апреля в 18:30 «Открой рот» для взрослых пройдёт в Благовещенске в третий раз. 29 апреля в 18:00 «Страница 18» для старшеклассников состоится в областном центре во второй раз.

«Есть большие книжные фестивали – большие дорогостоящие крупные события с большим количеством авторов. Обычно на протяжении нескольких дней длятся. Для городов небольших это сделать нереально, но оставлять такие замечательные города, как Благовещенск, без книжной повестки – это преступление, я считаю», – рассказал Михаил Фаустов.

Специально для «Дня книги» в Благовещенск привезли детскую и взрослую художественную литературу из восьми различных издательств. «Это те книги, с которыми читатели пока не знакомы, это новейшая литература, которую мы хотим представить благовещенцам, причем по издательским ценам», – пояснил один из организаторов литературного фестиваля Михаил Харитонов.

Площадкой проведения станет Общественно-культурный центр. Специальные гости фестиваля – литературный критик, главный редактор литературного портала «Горький» Константин Мильчин, писатель, лауреат и номинант нескольких престижных литературных наград Шамиль Идиатуллин, автор книги «Город Брежнев».

Программа фестиваля «День книги», 29 апреля