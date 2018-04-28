В Благовещенске стартует первый в России «День книги»
29 апреля в Общественно-культурном центре впервые состоится однодневный литературный фестиваль «День книги». Благовещенцы узнают о новых книгах, смогут купить их по издательским ценам, а также познакомятся с известными литературными деятелями.
Автор и организатор «Дня книги» Михаил Фаустов уже знаком амурчанам – именно он уже несколько лет проводит по всей стране чемпионаты по чтению вслух для взрослых и детей. 28 апреля в 18:30 «Открой рот» для взрослых пройдёт в Благовещенске в третий раз. 29 апреля в 18:00 «Страница 18» для старшеклассников состоится в областном центре во второй раз.
«Есть большие книжные фестивали – большие дорогостоящие крупные события с большим количеством авторов. Обычно на протяжении нескольких дней длятся. Для городов небольших это сделать нереально, но оставлять такие замечательные города, как Благовещенск, без книжной повестки – это преступление, я считаю», – рассказал Михаил Фаустов.
Специально для «Дня книги» в Благовещенск привезли детскую и взрослую художественную литературу из восьми различных издательств. «Это те книги, с которыми читатели пока не знакомы, это новейшая литература, которую мы хотим представить благовещенцам, причем по издательским ценам», – пояснил один из организаторов литературного фестиваля Михаил Харитонов.
Площадкой проведения станет Общественно-культурный центр. Специальные гости фестиваля – литературный критик, главный редактор литературного портала «Горький» Константин Мильчин, писатель, лауреат и номинант нескольких престижных литературных наград Шамиль Идиатуллин, автор книги «Город Брежнев».
Программа фестиваля «День книги», 29 апреля
- 11:00 – открытие Дня книги в Благовещенске
- 11:30 – Валериан Носик. «Стихи»
- 12:00 – Людмила Судейкина. «Фэнтези на Амуре»
- 13:00 – Владислав Лецик. «Литература Восточного полушария»
- 14:00 – Ирина Рочева (Тула). «Книги для детей и родителей»
- 15:00 – Евгений Еремин. «Столбовые романы: слово, летящее сквозь стены»
- 16:00 – Шамиль Идиатуллин (Москва). Презентация романа «Город Брежнев»
- 17:00 – Константин Мильчин (Москва). «Как правильно читать книги»
- 18:00 – «Страница 18. Благовещенск». Финал
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