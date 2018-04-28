Первомай, День книги, День джаза: выходные в Благовещенске

Фото: www.kmscity.ru

В выходные дни, с 29 апреля по 3 мая, благовещенцев ждут несколько спортивных мероприятий: первенство и чемпионат города Благовещенска по шинкекушин карате, соревнования по конному спорту, первенство города по бегу. В городе отметят праздничным шествием Первомай и откроют летний сезон в Городском и Первомайском парках. Горожан приглашают на День книги и День джаза.

Воскресенье, 29 апреля

Дом ремесел приглашает на два мастер-класса – в технике бисероплетение и по работе с глиной. Первый начнется в 10:00, второй – в 11:00. Необходима предварительная запись.

В спорткомплексе «Юность» пройдет первенство и чемпионат города Благовещенска по шинкекушин карате в абсолютных весовых категориях. В мероприятии примут участие около 120 человек из Белогорска, Свободного и Благовещенска. Начало соревнований в 10:00, парад открытия в 12:00.

В конноспортивном клубе «Аллюр» пройдут открытые соревнования Благовещенска по конному спорту. Начало в 13:00.

В культурном центре «Подвал-04» в краеведческом музее будут рисовать с женской натуры. Начало в 16:00. Мероприятие платное.

Филармония в 18:00 приглашает на концерт «Международный день джаза с оркестром Amur Jazz Band».

В это же время в фойе ОКЦ организуют литературный фестиваль «День книги». Мероприятия пройдут с 11:00 до 18:00. В 11:00 состоится открытие фестиваля. Затем с 11:30 начнутся выступления участников, параллельно будет идти продажа редких для Благовещенска книг по ценам издательств. В 18:00 состоится финал чемпионата «Страница 18. Благовещенск» и закрытие фестиваля.

Театр кукол в 11:00 покажет сказку «Маленькая фея». В театре драмы можно в 18:00 посмотреть комедию в двух действиях «Тартюф, или Обманщик», а в 12:00 – «Вождь краснокожих».

Понедельник, 30 апреля

В 11:00 в районе пляжа левого берега реки Зея (район автодорожного моста) состоится спортивное автошоу «Открытие внедорожного сезона 2018». На территории соревнований будут подготовлены две спортивные площадки: трасса для подготовленных автомобилей категорий ТР 1, 2 и 3 и трасса для неподготовленных автомобилей колёсной формулой 4х4.

В этот же день стартует фестиваль исторической средневековой культуры «Амурское Албазино». В сквере АОДНТ в понедельник в 12:00 состоится церемония открытия, турнир по стрельбе из лука, турнир пятерок в рамках исторических средневековых боёв, средневековая кухня, керамика средневековья и выставка-ярмарка изделий ручной работы. Программу дня планируется завершить в 17:00.

Вторник, 1 мая

1 мая продолжится фестиваль исторической средневековой культуры «Амурское Албазино». С 11:00 пройдет турнир – раннее средневековье «Щит и меч». Будут работать выставка-ярмарка изделий ручной работы, тир, конная площадка, торговые точки. В 16:00 планируется официальное закрытие фестиваля, награждение участников и победителей. Помимо зрелищных мероприятий для зрителей, в рамках фестиваля пройдут и узкоспециализированные мероприятия для реконструкторов и лучников.

Традиционно пройдет шествие трудовых и профсоюзных коллективов, политических партий и общественных организаций по улице Ленина. Начало в 11:40. Формирование праздничных колонн будет проходить с 11:15 до 11:30 в районе улиц Шевченко – Ленина. После шествия трудовых коллективов благовещенцев и гостей города приглашают на митинг, который будет проходить на площади Ленина с 12:00 до 12:30.

В День весны и труда открывается очередной летний сезон в Городском и Первомайском парках. В течение дня с 12:00 запланированы различные музыкальные и развлекательные программы для детей и взрослых.

Кроме того, в Благовещенске пройдет открытое первенство города по бегу на длинные дистанции (21,1 километра, 10 километров, 5 километров). Маршрут движения участников: набережная реки Амур от Артиллерийской до Пионерской, старт и финиш – на стадионе «Амур». Парад открытия мероприятия состоится в 10:45, общий старт забега – в 11:00.

С 1 мая начнет работу 5-й юбилейной сезон фестивального движения «Культурный город на набережной». Горожан ждут массовые мероприятия различной направленности – вокальные и музыкальные, танцевальные и развлекательно-игровые программы, конкурсы рисунков, выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества, благотворительные акции и многое другое. Дарить своё творчество участники фестивального движения будут у Триумфальной арки, у скульптуры пограничника с собакой, у ротонды, бронекатера и в районе переулка Уралова. Начало с 16 часов.

ТРЦ «Острова» приглашает всех амурчан в «Старый Город», чтобы окунуться в атмосферу советского времени. С 12:00 там будет организована выставка-ярмарка изделий народного творчества, участники которой представят авторские работы, а также запланирована торговля и дегустация продукции местных производителей. Каждый посетитель сможет попробовать и приобрести желаемый продукт или воспользоваться предоставленными услугами. «Старый Город» будет пестрить лозунгами, транспарантами, флажками и воздушными шарами, а по центральным улицам пройдут шествия демонстрантов, пионеров и октябрят под музыкальное сопровождение хитов советской эпохи.

С 15:00 начнется развлекательная программа с участием благовещенских коллективов. Присутствующие смогут поучаствовать в «советском флешмобе» и викторинах, послушать произведения поэтов советской эпохи. Приветствуется дресс-код и атрибутика советского времени.

Среда, 2 мая

В ТРЦ «Острова» продолжится празднование Первомая. Горожан приглашают на мероприятия в стиле советского времени, которые состоятся в «Старом городе». Там же будут организованы выставки-ярмарки работ мастериц и местных производителей. Присутствующие смогут купить украшения, аксессуары, игрушки, сувениры, натуральную косметику, мыло ручной работы, а также квас, напитки, мясные, молочные и кондитерские изделия.

В 19:00 в Grand Arena Ostrova выступит Trubetskoy – белорусская рок-группа, созданная экс-участниками «Ляписа Трубецкого» в 2014 году. Лидер коллектива – бывший вокалист «Ляписов» Павел Булатников. Другие музыканты группы: Руслан Владыко (гитара, бэк-вокал), Дмитрий Свиридович (бас-гитара), Александр Сторожук (барабаны, бэк-вокал).В концертный репертуар группы входят как собственные песни, так и золотые хиты эпохи «Ляписов» («Котик», «Евпатория», «Яблони» и другое). Расписание мероприятий есть в разделе «Афиша» на сайте Амур.инфо