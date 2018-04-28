На выходных в Приамурье будет умеренно тепло, ветрено и без осадков

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На предстоящие длинные выходные в Приамурье синоптики прогнозируют нестабильный температурный фон, ветреную погоду и отсутствие осадков. Небольшой дождь ожидается только 29 апреля. Повышение температуры свыше 20 градусов обещают только с начала новой рабочей недели.

В ближайшие сутки, 29 апреля, возможны небольшие осадки в северо-восточных и южных районах, но они, по прогнозу синоптиков Амурского гидрометцентра, будут слабыми. В Благовещенске небольшой дождь возможен только ночью, ближе к утру. Больше до 2 мая осадки по области не прогнозируются.

Температурный фон в выходные будет нестабилен. В ближайшие сутки воздух прогреется до 12…17 градусов, местами по северу будет 6…11 градусов выше нуля. Дневные температуры - 12…17 градусов будут держаться почти все выходные дни. Теплеть до 15…20 градусов начнет только ближе ко 2 мая.

В праздничные дни сохранится ветреная погода, в ближайшие сутки порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду. Ветер будет дуть преимущественно с севера–запада. 29 и 30 апреля ожидаются порывы ветра 12–17 метров в секунду, в остальные дни он будет слабым до умеренного.

Теплую погоду с дневными температурами выше 20 градусов в Приамурье синоптики прогнозируют в первый рабочий день новой недели, то есть 3 мая. Далее в регионе ожидается прохождение циклона – 4 и 5 мая. Но, как себя поведет этот циклон, сказать сложно, сообщил дежурный синоптик Амурского гидрометцентра.