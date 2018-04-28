Амурский театр кукол покажет первый спектакль на китайском языке

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Амурский театр кукол планирует показать первый спектакль на китайском языке. Для этого преподаватели благовещенского Института Конфуция перевели на китайский язык сказку Киплинга «Слонёнок». Премьера состоится 2 мая.

В театре кукол рассказали, что педагогам Института Конфуция предоставили либретто спектакля, они его перевели на китайский язык и озвучили на два голоса: мужской и женский. Эта запись будет использоваться во время спектакля, на который приглашена детская делегация из Китая. Во время спектакля артисты театра будут работать, как обычно, на русском языке, а фонограмма на китайском будет звучать параллельно, чтобы китайские зрители могли понимать всё происходящее.

2 мая состоится первый показ спектакля на китайском языке для зрителей из Поднебесной. Ранее для китайских делегаций устраивали экскурсии по театру, но в зале иностранные гости окажутся впервые.