Амурский театр кукол покажет первый спектакль на китайском языке
Амурский театр кукол планирует показать первый спектакль на китайском языке. Для этого преподаватели благовещенского Института Конфуция перевели на китайский язык сказку Киплинга «Слонёнок». Премьера состоится 2 мая.
В театре кукол рассказали, что педагогам Института Конфуция предоставили либретто спектакля, они его перевели на китайский язык и озвучили на два голоса: мужской и женский. Эта запись будет использоваться во время спектакля, на который приглашена детская делегация из Китая. Во время спектакля артисты театра будут работать, как обычно, на русском языке, а фонограмма на китайском будет звучать параллельно, чтобы китайские зрители могли понимать всё происходящее.
2 мая состоится первый показ спектакля на китайском языке для зрителей из Поднебесной. Ранее для китайских делегаций устраивали экскурсии по театру, но в зале иностранные гости окажутся впервые.
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