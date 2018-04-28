Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:56 0

Амурский театр кукол покажет первый спектакль на китайском языке

Амурский театр кукол покажет первый спектакль на китайском языке
Фото: www.instagram.com/minkultamur/

Амурский театр кукол планирует показать первый спектакль на китайском языке. Для этого преподаватели благовещенского Института Конфуция перевели на китайский язык сказку Киплинга «Слонёнок». Премьера состоится 2 мая.

В театре кукол рассказали, что педагогам Института Конфуция предоставили либретто спектакля, они его перевели на китайский язык и озвучили на два голоса: мужской и женский. Эта запись будет использоваться во время спектакля, на который приглашена детская делегация из Китая. Во время спектакля артисты театра будут работать, как обычно, на русском языке, а фонограмма на китайском будет звучать параллельно, чтобы китайские зрители могли понимать всё происходящее.

2 мая состоится первый показ спектакля на китайском языке для зрителей из Поднебесной. Ранее для китайских делегаций устраивали экскурсии по театру, но в зале иностранные гости окажутся впервые.

Просмотров всего: 109

#Китай #культура

распечатать


Культура

«Моя Мишель» в Благовещенске исполнила новые песни
Общество

В Благовещенске стартует первый в России «День книги»
Культура

Международный оркестр Благовещенска и Хэйхэ выступил в центральном Китае
Культура

Благовещенский фестиваль «Амурское Албазино» вошел в топ событий у туристов в майские праздники
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь