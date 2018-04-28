В конце апреля автоинспекторы массово проверят благовещенских водителей

Фото: kerch-incident.ru

В Благовещенске и Благовещенском районе проходит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». До 30 апреля автоинспекторы проводят массовые проверки водителей. Цель проверок – выявление признаков опьянения.

Проведение мероприятия «Нетрезвый водитель» направлено на предотвращение ДТП, пресечение и предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения, правонарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения. Массовые проверки пройдут в субботу, 28 апреля, и в последующие выходные дни.

По данным за три месяца, истекших с начала года, в Благовещенске и Благовещенском районе по вине нетрезвых водителей произошло 14 ДТП, в которых 1 человек погиб, 22 получили травмы различной степени тяжести. Всего за указанный период года сотрудники Госавтоинспекции пресекли 16 130 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 223 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения; 54 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения; 89 водителей задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

«Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также человеком, отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования, в соответствии с КоАП РФ влечет административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. С 1 июля 2015 года введена уголовная ответственность за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение. Максимальное наказание, которое может грозить нарушителю, – лишение свободы на срок до двух лет», – сообщает инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения городского отдела ГИБДД Алексей Богданов.

Госавтоинспекция обращается к гражданам: «Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, незамедлительно сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции по номеру: (4162) 42-52-62 или 02. Ваш звонок может остановить беду!»