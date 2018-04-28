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28апреля
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сегодня, 11:28 7

В Благовещенске будут отбирать участников для «Битвы экстрасенсов» на ТНТ

В Благовещенске будут отбирать участников для «Битвы экстрасенсов» на ТНТ
Фото: Rep.ru

В Благовещенске впервые пройдет кастинг для желающих стать участниками телешоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. 12 мая организаторы примут всех желающих. Шаманам, ясновидящим, колдунам и прочим нужно будет не только рассказать о своих умениях, но и продемонстрировать их.

В преддверии XIX сезона шоу «Битва экстрасенсов» телеканал ТНТ решил провести кастинг по городам России.

«Мы также захотели узнать, имеются ли настоящие экстрасенсы у нас в городе, – рассказала промоменеджер телеканала "ТНТ-Благовещенск" Татьяна Водопьянова. – И присоединились к этой акции».

Кастинг в Благовещенске пройдет 12 мая в телестудии по адресу: улица Шимановского, 27, четвертый этаж. Кандидатов начнут принимать с 10 часов – и до последнего человека.

«Все кандидаты должны будут предварительно заполнить анкету и подписать согласие на видеосъемку, – добавила Татьяна Водопьянова. – Без этого согласия к кастингу их не допустят. Весь процесс будет сниматься на видео, после чего материалы отправят на ТНТ».

Участникам кастинга предстоит не только рассказать о своих возможностях, но и продемонстрировать их. Если амурчане со сверхспособностями используют в своих ритуалах какие-то атрибуты, костюмы, это всё следует показать.

Также во время кастинга всем предложат два испытания. Первое – фотография в конверте. Экстрасенсы должны будут рассказать о фото и человеке, изображенном на нем, дать всю информацию, которую они смогут выяснить. На втором испытании им придется проявить ясновидческие таланты уже на живом человеке.

Все отснятые во время кастинга материалы в течение трех дней отправят на телеканал ТНТ, где уже сотрудники телешоу «Битва экстрасенсов» отберут понравившихся им кандидатов.

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#конкурсы #ТВ

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    2 часа назад

    Кто крайний?

  • Nissan v6

    Nissan v6
    2 часа назад

    Я, конечно, не шаман, но в бубен стучать могу)

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    приду с кошкой которая видит духов,

    немного поколдуем.

  • hello2018

    hello2018
    37 минут назад

    )))) я бы посмотрела на сие мероприятие)))))

  • Mistry 7

    Mistry 7
    24 минуты назад

    Очередную тупость придумали

  • Belka_89

    Belka_89
    17 минут назад

    Цирк!

  • ~°Nemezida∆~

    ~°Nemezida∆~
    3 минуты назад

    Ахаха, вот и посмотрим, сколько неучтеных психов в нашем городе)))

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