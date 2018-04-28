В Благовещенске будут отбирать участников для «Битвы экстрасенсов» на ТНТ

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В Благовещенске впервые пройдет кастинг для желающих стать участниками телешоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. 12 мая организаторы примут всех желающих. Шаманам, ясновидящим, колдунам и прочим нужно будет не только рассказать о своих умениях, но и продемонстрировать их.

В преддверии XIX сезона шоу «Битва экстрасенсов» телеканал ТНТ решил провести кастинг по городам России.

«Мы также захотели узнать, имеются ли настоящие экстрасенсы у нас в городе, – рассказала промоменеджер телеканала "ТНТ-Благовещенск" Татьяна Водопьянова. – И присоединились к этой акции».

Кастинг в Благовещенске пройдет 12 мая в телестудии по адресу: улица Шимановского, 27, четвертый этаж. Кандидатов начнут принимать с 10 часов – и до последнего человека.

«Все кандидаты должны будут предварительно заполнить анкету и подписать согласие на видеосъемку, – добавила Татьяна Водопьянова. – Без этого согласия к кастингу их не допустят. Весь процесс будет сниматься на видео, после чего материалы отправят на ТНТ».

Участникам кастинга предстоит не только рассказать о своих возможностях, но и продемонстрировать их. Если амурчане со сверхспособностями используют в своих ритуалах какие-то атрибуты, костюмы, это всё следует показать.

Также во время кастинга всем предложат два испытания. Первое – фотография в конверте. Экстрасенсы должны будут рассказать о фото и человеке, изображенном на нем, дать всю информацию, которую они смогут выяснить. На втором испытании им придется проявить ясновидческие таланты уже на живом человеке.

Все отснятые во время кастинга материалы в течение трех дней отправят на телеканал ТНТ, где уже сотрудники телешоу «Битва экстрасенсов» отберут понравившихся им кандидатов.