В школе Свободного ученице продали булочку с тараканом

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Свободного. Женщина пожаловалась, что ее дочери продали в школьном буфете булочку с тараканом. На присланном фото в кондитерском изделии заметно инородное включение. По словам матери школьницы, это таракан.

Также горожанка отметила, что дети не раз жаловались на то, что в школьной столовой есть тараканы. Однако выпечку, по информации женщины, изготавливает индивидуальный предприниматель вне школы. В буфет изделия привозят из пекарни. Булочка была куплена в пятницу, 27 апреля. По словам матери школьницы, ранее она сообщала в санитарно-эпидемиологическую службу города о тараканах в учебном заведении, но желаемого результата обращение не принесло.

В школе, на которую указала жительница Свободного, сообщили, что знают об инциденте и уже приняли меры.