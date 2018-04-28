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28апреля
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сегодня, 11:12 2

В школе Свободного ученице продали булочку с тараканом

В школе Свободного ученице продали булочку с тараканом

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Свободного. Женщина пожаловалась, что ее дочери продали в школьном буфете булочку с тараканом. На присланном фото в кондитерском изделии заметно инородное включение. По словам матери школьницы, это таракан.

Также горожанка отметила, что дети не раз жаловались на то, что в школьной столовой есть тараканы. Однако выпечку, по информации женщины, изготавливает индивидуальный предприниматель вне школы. В буфет изделия привозят из пекарни. Булочка была куплена в пятницу, 27 апреля. По словам матери школьницы, ранее она сообщала в санитарно-эпидемиологическую службу города о тараканах в учебном заведении, но желаемого результата обращение не принесло.

В школе, на которую указала жительница Свободного, сообщили, что знают об инциденте и уже приняли меры.

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#происшествия #Свободный #школа

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Комментарии
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  • бананза

    бананза
    2 часа назад

    с мясом

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    с изюмом

    насекомые источник протеина, еда будущего

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