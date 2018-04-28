Благовещенские погорельцы с улицы Новой ночуют в сгоревшем доме, опасаясь мародеров

Семья погорельцев с улицы Новой третью ночь ночует возле своего сгоревшего дома, опасаясь мародеров. По словам людей, чьи дома пострадали от огня, на пожарище некоторые пытаются поживиться батареями, уцелевшим железным забором. Поэтому инициативная группа горожан просит помочь огородить сгоревшие строения. Нужны люди и техника.

«Мы третью ночь здесь ночуем, вчера милицию вызывали, бомжи эти нам покоя не дают. Сегодня ночью дочка с внуком сидели, караулили. Говорят, подъезжали машины, но, когда видели фары включенные, уезжали», – рассказала Нина Ничкова, 82-летняя хозяйка одного из сгоревших домов по адресу: улица Новая, 15.

В городской полиции сообщили, что 27 апреля уже поступило одно сообщение о том, что в сгоревших домах промышляют мародеры без определенного места жительства.

«В пятницу поступило заявление, что люди без определенного места жительства растаскивают металл. На место выезжали сотрудники полиции. Проводится проверка для установления лиц, причастных к данному инциденту», – прокомментировали в пресс-службе городской полиции.

Кроме того, погорельцы боятся новых поджогов. В пятницу, 27 апреля, возле одного из сгоревших домов – Новая, 11 – снова было возгорание, которое заметил житель соседнего дома. На место выезжали пожарные и тушили мусор на площади 8 квадратных метров, сообщили в пресс-службе амурского МЧС.

Чтобы перекрыть мародерам и лицам без определенного места жительства доступ к сгоревшим домам, инициативная группа горожан вызвалась помочь огородить пострадавшие от огня строения. В мессенджерах рассылается сообщение с приглашением всех желающих приехать к месту пожара на Новой. Говорится, что приветствуется техника.

«Нужна техника тяжелая для разбора этих домов. Сосед вчера бегал с ведрами, увидел, что дымится, вызвал пожарных, но пока они ехали, он несколькими ведрами успел залить, принес из дома. Сегодня хотим хотя бы огородить. Хорошо, если кто-то придет и поможет. Я жил в этом районе. Многодетная семья погорельцев – мои знакомые хорошие, сосед, который гоняет отсюда бичей, тоже мой друг», – рассказал благовещенец Ильдар Гафиатулин.

Утром на месте пожарищ оказались только инициативный горожанин и его строительная бригада, всего 4 человека. Желающих присоединиться к ним не было. Тем, кто хочет помочь огородить строения, могут подъехать к сгоревшим домам или связаться с Ильдаром по телефону: 8909-814-08-28.

Как сообщало Амур.инфо, 4 деревянных строения, одно из которых было нежилым, в районе Новой – Амурской загорелись вечером 25 апреля. По факту случившегося идет доследственная проверка, опрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего, сообщили в городской полиции. Причины пожара выясняют эксперты испытательной пожарной лаборатории. На это может уйти до 10 дней, сообшили в амурском МЧС.