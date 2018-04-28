Благовещенцев приглашают присоединиться к праздничному шествию 1 Мая

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Трудовые коллективы и организации Благовещенска примут участие в шествии, посвященном Празднику Весны и Труда. Формирование праздничных колонн будет проходить с 11:15 до 11:30 в районе улиц Шевченко – Ленина. Старт движению будет дан в 11:40.

Принять участие в праздничном шествии жители города смогут как в колонне со своим коллективом, так и в качестве зрителей.

«Первое мая – это особенный день для каждого из нас. Люди выходят на улицы, чтобы насладиться атмосферой праздника. Сейчас это торжество проходит несколько иначе, чем раньше. Более чем за 100 лет праздник не раз менял свое название, но продолжал и продолжает оставаться для всех торжественным выходным днем, – отмечают в Федерации профсоюзов Амурской области. – Каждый год принять участие в шествии приходит большое количество людей разных возрастов. Это праздник, который объединяет всех нас, дарит радостное настроение и приносит в нашу жизнь ощущение весны».

После шествия трудовых коллективов благовещенцев и гостей города приглашают на митинг, который будет проходить на площади Ленина с 12:00 до 12:30.

Шествие организовано Федерацией профсоюзов Амурской области при поддержке правительства Амурской области.

В 2018 году Первомай отметят уже в 127-й раз. Сегодня этот день в календаре официальных праздничных дат носит название Праздника Весны и Труда. Но для большинства представителей поколения, рожденного в Советском Союзе, праздник остается Днем солидарности трудящихся.