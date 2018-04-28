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28апреля
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сегодня, 10:49 0

Студенты из девяти регионов РФ приедут на строительство Восточного и Циолковского

Студенты из девяти регионов РФ приедут на строительство Восточного и Циолковского
Фото: nasha-molodezh.ru

В течение двух месяцев в рядах военных строителей будут трудиться шесть студенческих отрядов из Новосибирской, Амурской, Челябинской и Самарской областей, сообщает пресс-служба ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ГВСУ).

«В общей сложности, в строительстве наукограда Циолковский задействуют 70 юношей. Этой весной стройотрядовцы в Циолковском будут выполнять работы по внутренней отделке помещений, дорожные работы, а наиболее подготовленные студенты приглашены в качестве сотрудников производственно-технического отдела», – говорится в сообщении.

Некоторые студенты рассматривают возможность после окончания вузов продолжить работу уже в качестве специалиста на предприятии, которое организует работу студотрядов.

Для работы на стартовом и техническом комплексах и обеспечивающих объектах ФГУП «ЦЭНКИ» (предприятие Роскосмоса), как сообщает пресс-служба компании, привлечено 50 студентов из пяти регионов России: Амурская область, Алтайский край, Белгородская, Новосибирская и Омская области. Они будут направлены на подготовку исполнительной документации.

Открытие всероссийской студенческой стройки на космодроме Восточный запланировано на 13 мая, где будет дан старт конкурсу на лучший отряд.

Как пишет «Российская газета», стройотрядовцы Сибири уже начали новый трудовой сезон на Восточном. 26 апреля сюда приехали студенты техникумов.

Студенческие отряды трудятся на Восточном уже пятый год. За это время в возведении объектов космодрома успели принять участие более 3,5 тысячи студентов из 45 регионов Российской Федерации, пишет «Интерфакс – Дальний Восток». Самые востребованные – представители инженерных, строительных и архитектурных специальностей.

В среднем зарплата бойцов СОО на космодроме составляет от 25 тысяч рублей в месяц. Проживание, питание, проезд – за счет работодателя.

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#космодром #строительство #студенты

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