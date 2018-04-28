На железной дороге в районе Серышева погиб человек

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На 7 845-м километре Забайкальской железной дороги, недалеко от станции Серышево, произошло чрезвычайное происшествие. В среду, 25 апреля, в 21:26 на железнодорожных путях погиб человек.

«Машинист грузового состава во время движения почувствовал удар и применил экстренное торможение. В результате происшествия погиб мужчина. В настоящее время полиция проводит расследование инцидента, также проводится наше внутреннее расследование», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» ведущий специалист отдела по работе со СМИ Забайкальской железной дороги Сергей Харчев.

По информации жителей Серышева, погибший был железнодорожником. Однако в ЗабЖД о профессиональной принадлежности погибшего не говорят, объясняя это необходимостью защиты персональных данных.