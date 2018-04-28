За сутки в Приамурье из 26 пожаров потушили четыре

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За минувшие сутки, 27 апреля, на территории Амурской области были зарегистрированы 26 природных пожаров. Из них ликвидировано четыре. Они охватили площадь 27 811 гектаров. Продолжают действовать 22 возгорания.

Четыре из них – в Архаринском, Селемджинском, Ромненском и Октябрьском районах – огнеборцы локализовали на общей площади 51 400 гектаров. В Зейском районе действуют 2 пожара, Ромненском – 1, Архаринском – 1, Мазановском – 1, Магдагачинском – 3, Завитинском – 1, Селемджинском – 1, Бурейском – 1, Шимановском – 2, Свободненском – 3, Сковородинском – 1, Благовещенском – 1.

На тушении пожаров задействовано 1 218 человек. Из них: парашютно-пожарная служба Амурской авиабазы (62 человека), десантно-пожарная служба Амурской авиабазы (55 человек), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (317 человек), летчики-наблюдатели (10 человек), лесная охрана (275 человек), государственная противопожарная служба (112 человек), служба спасения (30 человек), арендаторы (142 человека), привлеченное население (185 человек), амурский спасательный центр Хабаровска (30 человек).

Задействовано 173 единицы техники, в том числе десять воздушных судов (пять вертолетов и пять самолетов), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием.

По состоянию на 27 апреля определены классы пожарной опасности в следующих районах: IV класс пожарной опасности – в Завитинском, Октябрьском, Тындинском, Свободненском, Белогорском, Архаринском, Бурейском, Ромненском, Благовещенском, Мазановском, Серышевском, Зейском, Шимановском, Селемджинском, Сковородинском, Магдагачинском районах, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.