В Мазановском районе подрядчика заставят заново отсыпать дорогу

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Информацию о нарушении опубликовали в социальной сети. Сотрудники «Амурупрадора» провели проверку, которая показала, что подрядчик нарушил нормативные требования при обслуживании автомобильной дороги регионального значения.

В состав комиссии по обследованию дороги, кроме специалистов «Амурупрадор», вошли представитель подрядчика по содержанию ООО «Мазановское ДУ» генеральный директор Григорий Свинкин, заместитель главы администрации Мазановского района Федор Жуков и начальник отдела ГИБДД по Мазановскому району Олег Омельчук.

«В результате обследования гравийного покрытия автомобильной дороги между Введеново, Февральском и Экимчаном, на участках между 58–60 и 63–68 километрами выявлено, что песчано-гравийная смесь имеет крупные фракции галечника и недостаток пылеватых частиц, что не приводит к стабилизации отсыпанного покрытия», – сообщает региональный минтрансстрой.

Как объясняют специалисты, дорогу разбило интенсивное движение грузовиков в период сезонного оттаивания дорожного покрытия. «Для сохранения региональных дорог в области ежегодно вводится ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов с осевыми нагрузками свыше шести тонн», – напоминает минтрансстрой.

Ведомство рекомендует главам районов при возникновении угрозы безопасности дорожного движения на региональных дорогах области обращаться в ГКУ «Амурупрадор».

С 24 апреля по 23 мая текущего года в Амурской области введено временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов с осевыми нагрузками свыше шести тонн на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. Мера вводится в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в весенний период.