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28апреля
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сегодня, 09:57 1

В РФ стали выпускать больше сигарет, но меньше алкоголя и питьевой воды

В РФ стали выпускать больше сигарет, но меньше алкоголя и питьевой воды
Фото: ria.ru

Россия в марте 2018 года снизила производство водки, коньяка и пива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но увеличила выпуск сигарет, сообщает «Российская газета» со ссылкой на оперативный доклад Росстата.

По данным Росалкогольрегулирования, на которые ссылается статистическое ведомство, производство водки в марте составило 6 миллионов декалитров, что на 10,9 % меньше, чем годом ранее. Производители коньяка за прошлый месяц сократили выпуск своей продукции на 11,4 % по сравнению с прошлым годом — до 664 тысяч декалитров.

Производство пива (кроме отходов пивоварения) в марте упало на 13,1 % и составило 59,9 миллиона декалитров.

Производство сигарет увеличилось на 20,4 % в годовом выражении – до 22,5 миллиарда штук.

Выпуск питьевой воды (включая газированную воду) в марте снизился на 0,9 % – до 570 миллионов полулитров. Производство прочих безалкогольных напитков снизилось на 4 %, до 27,6 миллиона декалитров.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения России сообщила, что количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось почти на 40 % с 2006 года. Это связали с систематической работой в рамках реализации государственной политики по профилактике алкоголизма.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что статистика Минздрава не слишком реалистична, но в целом говорит о работе соответствующего законодательства и об отношении граждан к своему здоровью, отмечает BFM.ru.

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#производство #торговля #экономика

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  • Baska

    Baska
    10 минут назад

    Нет баланса ну никак

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