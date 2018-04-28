В РФ стали выпускать больше сигарет, но меньше алкоголя и питьевой воды

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По данным Росалкогольрегулирования, на которые ссылается статистическое ведомство, производство водки в марте составило 6 миллионов декалитров, что на 10,9 % меньше, чем годом ранее. Производители коньяка за прошлый месяц сократили выпуск своей продукции на 11,4 % по сравнению с прошлым годом — до 664 тысяч декалитров.

Производство пива (кроме отходов пивоварения) в марте упало на 13,1 % и составило 59,9 миллиона декалитров.

Производство сигарет увеличилось на 20,4 % в годовом выражении – до 22,5 миллиарда штук.

Выпуск питьевой воды (включая газированную воду) в марте снизился на 0,9 % – до 570 миллионов полулитров. Производство прочих безалкогольных напитков снизилось на 4 %, до 27,6 миллиона декалитров.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения России сообщила, что количество потребляемого алкоголя на душу населения сократилось почти на 40 % с 2006 года. Это связали с систематической работой в рамках реализации государственной политики по профилактике алкоголизма.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что статистика Минздрава не слишком реалистична, но в целом говорит о работе соответствующего законодательства и об отношении граждан к своему здоровью, отмечает BFM.ru.