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Международный оркестр Благовещенска и Хэйхэ выступил в центральном Китае

Международный оркестр Благовещенска и Хэйхэ выступил в центральном Китае
Фото: minvr.ru

В пятницу, 27 апреля, в Китае, в районе Таньчжушань провинции Аньхой, начал работу первый российско-китайский туристический форум. На его открытии выступил сводный международный оркестр Благовещенск – Хэйхэ.

Уникальный творческий коллектив был создан в 217 году, в нем вместе играют музыканты двух приграничных городов.

Деятельность оркестра основывается на принципах «народной» дипломатии. В его составе более 60 человек, среди них музыканты, солисты-вокалисты концертного оркестра «АмурДжазБэнд» из Благовещенска и симфонического оркестра народных инструментов из Хэйхэ. Художественными руководителями сводного международного оркестра стали известные на Дальнем Востоке и в провинции Хэйлунцзян дирижёры – Анатолий Хопатько и Во Бинкунь.

Коллектив имеет собственный бренд – эмблему, объединяющую в себе стилизованные элементы скрипки, национального китайского инструмента арху и дирижерской палочки, образующие вместе иероглиф, означающий слово «дружба».

Для участников и гостей форума коллектив исполнил обширную программу российской, китайской и мировой музыкальной классики. Накануне открытия музыкальный коллектив с аншлагом выступил для жителей города Аньцин, сообщает пресс-служба городской администрации.

Оркестр получил высокую оценку гостей и участников форума. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка пригласил музыкантов принять участие в Восточном экономическом форуме и объявил благодарность оркестру за большой вклад в укрепление российско-китайских культурных связей.

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#Дальний Восток #Китай #концерты #музыка

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