Два «Фрегата» должны доставить на Восточный к 1 декабря

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Два разгонных блока «Фрегат» для запуска спутников «Метеор-М» № 2-2 и «Канопус-В» № 5 и № 6 должны быть доставлены на космодром Восточный к 1 декабря 2018 года. Об этом говорится в документации госкорпорации «Роскосмос».

Ранее генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева сообщала, что следующие два запуска с космодрома Восточный запланированы на октябрь-ноябрь 2018 года. Позже в СМИ появилась информация, что пуски проведут в декабре. Также сообщалось, что производство «Метеора-М» № 2-2 затягивается, спутник могут не успеть подготовить к запуску в этом году, сообщает ТАСС. Цена двух государственных контрактов составила 79,2 миллиона рублей.

«Транспортировка (доставка) разгонного блока "Фрегат" с переходным отсеком для запуска... осуществляется по маршруту: АО "НПО имени С. А. Лавочкина" - аэропорт Московского авиационного узла - аэропорт (аэродром) Амурской области - космодром Восточный», – говорится в конкурсной документации.

«Срок оказания услуг по государственному контракту устанавливается: начало – с даты заключения государственного контракта, окончание – 1 декабря 2018 года», – говорится в документах.