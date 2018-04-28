Команда КВН из Усть-Нюкжи завоевала бронзу в финале телевизионной Юниор-лиги

В пятницу, 27 апреля, в Москве прошел финал телевизионной Юниор-лиги международного союза КВН. В игре участвовала команда из Амурской области – «Мистер Ха» из поселка Усть-Нюкжа Тындинского района. Амурчане заняли третье место, став бронзовыми призерами сезона.

В финале участвовали шесть команд со всей России: «Школьная сборная города Хабаровска», «Классики» из Москвы, «Крайне северные» из якутского поселка Кысыл-Сыр, «Ровесник» из Санкт-Петербурга, «Пора по партам» из Калининграда и амурский «Мистер Ха». Чемпионом сезона, стала также дальневосточная команда – «Школьная сборная города Хабаровска».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», финалисты, в том числе из Усть-Нюкжи, сначала прошли отборочные игры в лагере «Артек». 22 и 23 марта в Москве прошли полуфиналы: в четырех играх выступили 20 команд. Квнщики состязались в двух конкурсах: «Фристайл» и «Биатлон». В своей игре амурчане «Мистер Ха» заняли второе место, уступив московской команде «Классики».