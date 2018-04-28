В Бразилии заключенным уменьшают срок за чтение книг: обзор прессы

Фото: brutaljack.live

Forbes опубликовал топ-200 богатых российских бизнесменов; в «Родине» рассказывается, что одному из символов страны Советов – серпу и молоту – исполнилось сто лет; Махiм написал о преступной воровской группировке «Розовые пантеры». Обзор подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Начну я, пожалуй, с журнала Forbes, который опубликовал топ-200 российских бизнесменов. Самый бедный из них – с жалким полумиллиардом долларов – Давид Ян. Впрочем, таких, у которых всего полумиллиард, журнал насчитал аж 16 человек. Что самое обидное, притча во языцех Роман Абрамович уже даже не входит в десятку самых обеспеченных. И говорить о себе заставляет разве что различными скандалами – то судом с Березовским, то покупкой какой-нибудь яхты, то очередным разводом. В общем, как Алла Пугачева: и петь не поет, а на слуху.

В следующий раз я расскажу вам о частных музеях, принадлежащих обеспеченным людям из списка Forbes. Достойно внимания.

Очень интересно

В журнале «Родина» я прочел о том, что один из символов страны Советов – серп и молот – появился ровнехонько сто лет назад: Москву готовили к Первомаю, сплошь красная материя, лозунги, здравицы. И вот на одном из транспарантов художник Евгений Камзолкин начертал углем знак единения рабочих и крестьян. Этот знак был замечен с высокой трибуны и в мгновение ока стал символом первого в мире народовластного государства. Пишут, что продержался он до 1991 года. Что является символом теперь, стыдливо не пишут.

Кстати, художник властью отмечен не был, работал незаметно оформителем сцены в небольшом театре и писал всю жизнь пейзажики с березками. Зато спокойно жизнь свою прожил, что тоже неплохо.

Вам статья

В журнале Махiм можно найти большую и интересную статью о преступной группировке под названием «Розовые пантеры», которая шерстила топовые ювелирные магазины по всему миру. То в Англии обнесет бутик для миллиардеров, прихватив драгоценностей миллионов на тридцать, то в Токио – примерно на такую же сумму, а в Париже так и вообще почти на сто миллионов поживились. Пишут, что структура была построена так, что никто друг друга практически и не знал. Получили задание, исполнили все в точности до мелочей и – растворились. Что самое интересное: в этом отряде (а он насчитывал до 200 человек) чуть ли не половина была очень красивыми женщинами. Ну и мужики были под стать – киношные красавцы. Кстати, и способы ограбления были киношными – яркими, красивыми, показательными. С 2013 года после того, как они взяли в Каннах бриллиантов на 136 миллионов долларов, о них ничего не слышно. Вероятно, подались в депутаты.

Также в номере

И еще одну интересную публикацию назову, она публикуется под рубрикой «Словарный боезапас» и позиционируется, как «хорошая статья про нехорошие слова». Вы узнаете, как появились слова, которые у нас, в России и СНГ относят к нецензурным и которые запрещается упоминать в прессе. Прочтете, как обстоят дела с этим «боезапасом» в других странах (тут же и отмечу, что так называемые цивилизованные» страны – слабаки по сравнению с нами). И говорится, что у нас всего четыре действительно запретных слова.

И не спрашивайте меня, что это за слова: в журнале не написано (запрещено), а сам я как-то и не в курсе.

На посошок

И напоследок – «Литературное обозрение», где говорится о том, что правительство Бразилии придумало для заключенных весьма оригинальный способ сокращения срока пребывания в тюрьме – чтение книг. Каждая прочитанная книга может уменьшать срок на четыре дня. После прочтения каждой книги – собеседование, то есть чтение сокращенного текста не пройдет.

Таким образом, читая книги, можно будет скостить срок чуть ли не на треть. Жаль ничего не говорится о том, какие книги предлагаются для прочтения: вдруг попадется кому «Капитал» Карла Маркса или «Война и мир» Толстого. Так и на пожизненное можно остаться.