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Дожди ожидаются на севере: прогноз погоды в Амурской области на 28 апреля

Дожди ожидаются на севере: прогноз погоды в Амурской области на 28 апреля
Фото: 1tulatv.ru

28 апреля в Амурской области переменно облачно, в большинстве районов севера пройдет дождь и мокрый снег. Дует юго-западный ветер с переходом на северо-западный, западный со скоростью 4-9 метров в секунду, с порывами до 14-19 метров.

Температура воздуха – 16-21 градус выше нуля. По северо-западу, в Тындинском и Сковородинском районах, – не выше +8.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Скорость юго-западного ветра составит 4-9 метров в секунду, в порывах до 13-18 метров. Воздух прогреется до 20 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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