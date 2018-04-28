Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:26 11

В Благовещенске в мае начнутся поэтапные отключения горячей воды

В Благовещенске в мае начнутся поэтапные отключения горячей воды
Фото: karelinform.ru

Обновлено: 11:26

С 14 мая энергетики Благовещенской ТЭЦ приступят к подготовке тепловых магистралей к следующему отопительному сезону. Плановые диагностические мероприятия и ремонтные работы пройдут по графику. В связи с этим в разных районах города поэтапно будут отключать горячую воду.

«Помимо текущих ремонтов в 2018 году мы планируем капитально отремонтировать и заменить трубопроводы длиной 1 264 метра (в однотрубном исчислении), диаметром от 630 миллиметров до 820 миллиметров на 4 участках тепловых магистралей, – рассказал директор Благовещенской ТЭЦ Андрей Сазанов. – В целом на ремонт и реконструкцию тепловых сетей в этом году запланировано порядка 68,5 миллиона рублей». Амур.инфо публикует графики отключений

График отключения потребителей ТЭЦ

№ п\п

Даты

Мероприятие

Районы отключений

1.

14.05-16.05

Гидравлические испытания

Весь город

2.

17.05-25.05

Ремонтные работы

2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС

3.

28.05-08.06

Ремонтные работы

Центральная часть города от ул. 50-летия Октября до ул. Лазо между ул. Ленина и ул. Октябрьской

4.

11.06-22.06

Ремонтные работы

Квартал № 161, центральная часть города от ул. Мухина до ул. Театральной между ул. Пролетарской и ул. Амурской (часть потребителей переключат на тепломагистраль Северо-Западного района по согласованию с АО «АКС»)

5.

25.06-06.07

Ремонтные работы

Центральная часть города от ул. Комсомольской до ул. 50-летия Октября между ул. Ленина и ул. Горького

6.

09.07-13.07

Ремонтные работы

От Узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарской и ул. Красноармейской

7.

16.07-29.07

Ремонтные работы

Плодопитомник, районы ООО «Тепличный», АО «Молочный комбинат "Благовещенский" и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между ул. Тепличной и ул. Василенко от Игнатьевского шоссе до района расположения ООО «Тепличный», жилые дома микрорайона «Солнечный» и жилые дома АНК

8.

30.07-12.08

Ремонтные работы

Пер. Угловой, ул. Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1; центральная часть города: от ул. Комсомольской до ул. Больничной между ул. Ленина и ул. Горького

9.

13.08-17.08

Ремонтные работы

Центральная часть города от ул. Островского до ул. Чайковского между улицами Станционной и ул. Октябрьской

10.

20.08-31.08

Ремонтные работы

Центральная часть города от ул. Студенческой до ул. Островского между ул. Станционной и ул. Октябрьской

11.

17.09-18.09

Гидравлические испытания

Весь город

12.

18.09-21.09

Полная остановка тепловых сетей для проведения работ внутри станции

Весь город (кроме котельных АКС)
График отключения котельных

Даты

Котельная /Отключенный жилой район

1.

28 мая-8 июня

Котельная 74 квартала /ул. Краснофлотская – Горького – Лазо – Театральная

2.

28 мая-8 июня

Котельная 101 кв. /от набережной р. Зея до ул. Лазо, Фрунзе – Горького

3.

21-26 мая

Котельная 410 кв. /район хлопкопрядильной фабрики, интернат № 4

4.

13-26 августа

Котельная Пограничная, 183 /ул. Пограничная, 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138, 138/1

5.

3-16 июля

Котельная 438 кв. /ул. Строителей, 68, ул. Шимановского, 276, 278

6.

22 августа-4 сентября

Котельная ВОС /п. Астрахановка

7.

6-19 июня

Котельная п. Садовый

8.

17-30 августа

Котельная ДОС /п. Моховая Падь

9.

5-18 июня

Котельная 476 кв. / Тайвань, ул. Зеленая 77,77/1,79а,79а/1, ул. Трудовая 254, 256

10.

3-16 июля

Котельная 481 кв. /Тайвань, пер. Зеленый 6, 8, 10, Д\С№32, СОШ №15

11.

5-18 июня

Котельная ОРТПЦ /п. Радиоцентр

12.

22 мая-4 июня

Котельная п. Аэропорт

13.

5-8 июня

Котельная Лазо, 111 /Лазо, 136

14.

7-20 августа

Котельная 433 кв. / Тайвань

Просмотров всего: 6821

#ЖКХ

распечатать


Общество 7

Жилинспекция рассказала о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями
Общество 1

Мусор у жилого дома в Благовещенске убрала новая управляйка
Происшествия 25

В благовещенском дворе автомобилисты делят места под окнами
Происшествия 1

Из-за пожара на улице Новой эвакуироваться пришлось жителям соседней многоэтажки
Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • батарейка

    батарейка
    2 дня назад

    дождались!

  • троль здесь

    троль здесь
    2 дня назад

    стабильность

  • Капуша

    Капуша
    2 дня назад

    Ой, зайчики, всего на 12 дней! Какие молодцы!

  • 123.rewq

    123.rewq
    2 дня назад



    В Благовещенске в мае начнутся поэтапные отключения горячей воды



    А летом религия не позволяет отключать? Или просто издевательство над населением? Или это японский "отряд 731" проводит эксперименты над окупированным населением и военнопленными?

  • belka717

    belka717
    2 дня назад

    Капуша

    Ой, зайчики, всего на 12 дней! Какие молодцы!

    А если посмотреть график отключений повнимательней, то можно увидеть, что и в сентябре тоже есть дни отключений. Поэтому не 12 дней!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 дня назад

    Раньше на три недели отключали.

  • GnOmE

    GnOmE
    2 дня назад

    будет лишний повод в баньку сходить

  • Врангель

    Врангель
    2 дня назад

    А Комсомольскую будут два раза отключать, или ни разу?

  • dov3337

    dov3337
    2 часа назад

    Пока на улице не совсем жарко ,надо быстрей отключать,летом ни как...

  • Yriy28

    Yriy28
    1 час назад

    Ведру на фото пи...ц, выложите фото ведра после кипячения.

  • Щуп

    Щуп
    56 минут назад

    Yriy28

    Ведру на фото пи...ц, выложите фото ведра после кипячения.



    Если кипятильник стенок ведра не будет касаться, то ничего не произойдёть

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь