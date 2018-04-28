В Благовещенске в мае начнутся поэтапные отключения горячей воды
Обновлено: 11:26
С 14 мая энергетики Благовещенской ТЭЦ приступят к подготовке тепловых магистралей к следующему отопительному сезону. Плановые диагностические мероприятия и ремонтные работы пройдут по графику. В связи с этим в разных районах города поэтапно будут отключать горячую воду.
«Помимо текущих ремонтов в 2018 году мы планируем капитально отремонтировать и заменить трубопроводы длиной 1 264 метра (в однотрубном исчислении), диаметром от 630 миллиметров до 820 миллиметров на 4 участках тепловых магистралей, – рассказал директор Благовещенской ТЭЦ Андрей Сазанов. – В целом на ремонт и реконструкцию тепловых сетей в этом году запланировано порядка 68,5 миллиона рублей». Амур.инфо публикует графики отключений
График отключения потребителей ТЭЦ
|
№ п\п
|
Даты
|
Мероприятие
|
Районы отключений
|
1.
|
14.05-16.05
|
Гидравлические испытания
|
Весь город
|
2.
|
17.05-25.05
|
Ремонтные работы
|
2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС
|
3.
|
28.05-08.06
|
Ремонтные работы
|
Центральная часть города от ул. 50-летия Октября до ул. Лазо между ул. Ленина и ул. Октябрьской
|
4.
|
11.06-22.06
|
Ремонтные работы
|
Квартал № 161, центральная часть города от ул. Мухина до ул. Театральной между ул. Пролетарской и ул. Амурской (часть потребителей переключат на тепломагистраль Северо-Западного района по согласованию с АО «АКС»)
|
5.
|
25.06-06.07
|
Ремонтные работы
|
Центральная часть города от ул. Комсомольской до ул. 50-летия Октября между ул. Ленина и ул. Горького
|
6.
|
09.07-13.07
|
Ремонтные работы
|
От Узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарской и ул. Красноармейской
|
7.
|
16.07-29.07
|
Ремонтные работы
|
Плодопитомник, районы ООО «Тепличный», АО «Молочный комбинат "Благовещенский" и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между ул. Тепличной и ул. Василенко от Игнатьевского шоссе до района расположения ООО «Тепличный», жилые дома микрорайона «Солнечный» и жилые дома АНК
|
8.
|
30.07-12.08
|
Ремонтные работы
|
Пер. Угловой, ул. Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1; центральная часть города: от ул. Комсомольской до ул. Больничной между ул. Ленина и ул. Горького
|
9.
|
13.08-17.08
|
Ремонтные работы
|
Центральная часть города от ул. Островского до ул. Чайковского между улицами Станционной и ул. Октябрьской
|
10.
|
20.08-31.08
|
Ремонтные работы
|
Центральная часть города от ул. Студенческой до ул. Островского между ул. Станционной и ул. Октябрьской
|
11.
|
17.09-18.09
|
Гидравлические испытания
|
Весь город
|
12.
|
18.09-21.09
|
Полная остановка тепловых сетей для проведения работ внутри станции
|
Весь город (кроме котельных АКС)
График отключения котельных
|
№
|
Даты
|
Котельная /Отключенный жилой район
|
1.
|
28 мая-8 июня
|
Котельная 74 квартала /ул. Краснофлотская – Горького – Лазо – Театральная
|
2.
|
28 мая-8 июня
|
Котельная 101 кв. /от набережной р. Зея до ул. Лазо, Фрунзе – Горького
|
3.
|
21-26 мая
|
Котельная 410 кв. /район хлопкопрядильной фабрики, интернат № 4
|
4.
|
13-26 августа
|
Котельная Пограничная, 183 /ул. Пограничная, 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138, 138/1
|
5.
|
3-16 июля
|
Котельная 438 кв. /ул. Строителей, 68, ул. Шимановского, 276, 278
|
6.
|
22 августа-4 сентября
|
Котельная ВОС /п. Астрахановка
|
7.
|
6-19 июня
|
Котельная п. Садовый
|
8.
|
17-30 августа
|
Котельная ДОС /п. Моховая Падь
|
9.
|
5-18 июня
|
Котельная 476 кв. / Тайвань, ул. Зеленая 77,77/1,79а,79а/1, ул. Трудовая 254, 256
|
10.
|
3-16 июля
|
Котельная 481 кв. /Тайвань, пер. Зеленый 6, 8, 10, Д\С№32, СОШ №15
|
11.
|
5-18 июня
|
Котельная ОРТПЦ /п. Радиоцентр
|
12.
|
22 мая-4 июня
|
Котельная п. Аэропорт
|
13.
|
5-8 июня
|
Котельная Лазо, 111 /Лазо, 136
|
14.
|
7-20 августа
|
Котельная 433 кв. / Тайвань
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