В Благовещенске в мае начнутся поэтапные отключения горячей воды

Фото: karelinform.ru

Обновлено: 11:26



С 14 мая энергетики Благовещенской ТЭЦ приступят к подготовке тепловых магистралей к следующему отопительному сезону. Плановые диагностические мероприятия и ремонтные работы пройдут по графику. В связи с этим в разных районах города поэтапно будут отключать горячую воду.

«Помимо текущих ремонтов в 2018 году мы планируем капитально отремонтировать и заменить трубопроводы длиной 1 264 метра (в однотрубном исчислении), диаметром от 630 миллиметров до 820 миллиметров на 4 участках тепловых магистралей, – рассказал директор Благовещенской ТЭЦ Андрей Сазанов. – В целом на ремонт и реконструкцию тепловых сетей в этом году запланировано порядка 68,5 миллиона рублей». Амур.инфо публикует графики отключений График отключения потребителей ТЭЦ № п\п Даты Мероприятие Районы отключений 1. 14.05-16.05 Гидравлические испытания Весь город 2. 17.05-25.05 Ремонтные работы 2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС 3. 28.05-08.06 Ремонтные работы Центральная часть города от ул. 50-летия Октября до ул. Лазо между ул. Ленина и ул. Октябрьской 4. 11.06-22.06 Ремонтные работы Квартал № 161, центральная часть города от ул. Мухина до ул. Театральной между ул. Пролетарской и ул. Амурской (часть потребителей переключат на тепломагистраль Северо-Западного района по согласованию с АО «АКС») 5. 25.06-06.07 Ремонтные работы Центральная часть города от ул. Комсомольской до ул. 50-летия Октября между ул. Ленина и ул. Горького 6. 09.07-13.07 Ремонтные работы От Узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарской и ул. Красноармейской 7. 16.07-29.07 Ремонтные работы Плодопитомник, районы ООО «Тепличный», АО «Молочный комбинат "Благовещенский" и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между ул. Тепличной и ул. Василенко от Игнатьевского шоссе до района расположения ООО «Тепличный», жилые дома микрорайона «Солнечный» и жилые дома АНК 8. 30.07-12.08 Ремонтные работы Пер. Угловой, ул. Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1; центральная часть города: от ул. Комсомольской до ул. Больничной между ул. Ленина и ул. Горького 9. 13.08-17.08 Ремонтные работы Центральная часть города от ул. Островского до ул. Чайковского между улицами Станционной и ул. Октябрьской 10. 20.08-31.08 Ремонтные работы Центральная часть города от ул. Студенческой до ул. Островского между ул. Станционной и ул. Октябрьской 11. 17.09-18.09 Гидравлические испытания Весь город 12. 18.09-21.09 Полная остановка тепловых сетей для проведения работ внутри станции Весь город (кроме котельных АКС) График отключения котельных № Даты Котельная /Отключенный жилой район 1. 28 мая-8 июня Котельная 74 квартала /ул. Краснофлотская – Горького – Лазо – Театральная 2. 28 мая-8 июня Котельная 101 кв. /от набережной р. Зея до ул. Лазо, Фрунзе – Горького 3. 21-26 мая Котельная 410 кв. /район хлопкопрядильной фабрики, интернат № 4 4. 13-26 августа Котельная Пограничная, 183 /ул. Пограничная, 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138, 138/1 5. 3-16 июля Котельная 438 кв. /ул. Строителей, 68, ул. Шимановского, 276, 278 6. 22 августа-4 сентября Котельная ВОС /п. Астрахановка 7. 6-19 июня Котельная п. Садовый 8. 17-30 августа Котельная ДОС /п. Моховая Падь 9. 5-18 июня Котельная 476 кв. / Тайвань, ул. Зеленая 77,77/1,79а,79а/1, ул. Трудовая 254, 256 10. 3-16 июля Котельная 481 кв. /Тайвань, пер. Зеленый 6, 8, 10, Д\С№32, СОШ №15 11. 5-18 июня Котельная ОРТПЦ /п. Радиоцентр 12. 22 мая-4 июня Котельная п. Аэропорт 13. 5-8 июня Котельная Лазо, 111 /Лазо, 136 14. 7-20 августа Котельная 433 кв. / Тайвань

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#ЖКХ

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Нина Гвоздкова