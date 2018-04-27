Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: поведение жителей во время ЧС

28 апреля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет интервью с заместителем начальника ГУ МЧС России по Амурской области Сергеем Чебыкиным. Ведущие Татьяна Удалова и Екатерина Кузьмина будут выяснять, каким должно быть поведение жителей во время ЧС на территории Приамурья.

Утренний эфир «Эха» вещает с 07:00 до 09:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.