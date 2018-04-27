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27 апреля 2018, 23:05 1

К Роскомнадзору подали первый иск из-за блокировки Telegram

К Роскомнадзору подали первый иск из-за блокировки Telegram
Фото: russian.rt.com

Российский предприниматель подал в суд на Роскомнадзор. Бизнесмен требует пять миллионов рублей в качестве возмещения убытков, которые он понес от веерных блокировок сторонних сервисов в попытках Роскомнадзора ограничить доступ к Telegram.

Это первый иск к ведомству в связи с данной ситуацией. Бизнесмен Александр Вихарев руководит компанией «Инвестори», привлекающей инвестиции в коммерческую недвижимость. Из-за блокировок сторонних ресурсов коммерсанту «поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании», сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.

Истец утверждает, что из-за попыток блокировки Telegram оказался заблокирован ряд серверов компании, размещенных на иностранном домене.

«Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах», – отмечает заявитель.

Иск уже зарегистрирован канцелярией Арбитражного суда, однако в картотеке на сайте еще не появился. При этом неясно, проводилась ли техническая экспертиза по этому поводу, которая бы смогла подтвердить или опровергнуть утверждение, что проблемы с доступом к сайту связаны именно с действиями Роскомнадзора.

Комментируя сумму иска, гендиректор отметил, что она базируется на репутационных рисках, которые несет его компания. «Любая жалоба пользователя, равно как и отсутствие возможности получить заявленный сервис, наносит ущерб рыночному позиционированию», – заявил Вихарев, которого процитировал представитель компании.

Как сообщалось ранее, ва апреле Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования.

Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний. В результате ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России.

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#связь #суды

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет - ой-ой-ой!

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