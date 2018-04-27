Благовещенец обокрал бывшую тещу

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В Амурской области вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя Благовещенска, осужденного за хищение телевизора. Технику он украл из квартиры бывшей тёщи. Оказалось, что 28-летний мужчина уже был ранее судим.

19 июля 2017 года горожанин незаконно проник в квартиру, где жила семья его бывшей супруги. Оттуда тайно похитил принадлежащий его тёще телевизор стоимостью 13 999 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором суда, адвокат осужденного направил в Амурский областной суд апелляционную жалобу, в которой привел доводы о неверной квалификации и суровости назначенного наказания.

24 апреля 2018 года судебная коллегия по уголовным делам областного суда признала приговор городского суда от 22 февраля 2018 года законным и обоснованным, а назначенное наказание справедливым. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.