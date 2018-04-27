Пожарные спасали от огня жилые дома в Кантон-Коммуне

26 апреля огонь подобрался к жилым домам в селе Кантон-Коммуна Благовещенского района. Дома на окраине села окутало дымом. Борьбу с огнем осложнял сильный ветер, пламя быстро распространялось.

Узнав о пожаре, многие жители села в разгар рабочего дня вернулись защищать свои дома. «Я когда приехала, кучи дымили. Пожарная машина все прибила, вот эту основную кучу, а я потом начала кучки доливать. Ужас, конечно, плохо, что не сообщили вовремя, мы бы и этого не допустили», – поделилась местная жительница.

Село Кантон-Коммуна находится в 18 километрах от Благовещенска. В нем проживает около 140 человек. Жители уверены, виной всему поджоги.

«Когда же выведутся те, кто поджигают все это? Люди не думают. Пока не будет персональной ответственности, пока не будет за это строгого наказания, это не изменить в корне. Если был знал человек, что за поджог сядет в тюрьму, тогда этого не было бы», – высказался другой местный житель.

Всего пожар возле села тушили 27 человек и 7 единиц техники, в том числе самолет-амфибия, видеть который в амурском небе уже не редкость. Бе-200 четыре раза сбрасывал воду на очаг возгорания.

«В этом году что-то страшное вообще, вокруг участки купленные, траву никто нигде не косит. Мы что смогли, скосили вокруг своего участка, так люди понастроили, некоторые здесь живут, это единственное жилье, которое есть. Многие же семьями живут», – отметила жительница села.

В итоге возле села выгорела территория в 50 гектаров. Пал подходил и к жилым домам, но на этот раз огнеборцам удалось потушить огонь на подступах к селу.