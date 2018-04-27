У каждого россиянина появится свой идентификационный номер

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По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками.

Разработкой сквозного идентификатора занимаются Центробанк, Минкомсвязи и Минфин. Идентификатор свяжет информацию о гражданах из разных баз – номер паспорта, а также пенсионного и страхового удостоверений. Гражданину он позволит найти данные о себе в любой базе. Например, на сайте Пенсионного фонда России по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС. Источник, близкий к ЦБ, пояснил, что сквозным идентификатором станет уникальный номер.

«На днях прошла встреча представителей ЦБ, Минкомсвязи и Минфина, по итогам которой было решено представить предложения по внедрению сквозного идентификатора в IV квартале 2018 года, – пояснил источник. – Эти предложения будут внедрены на практике в 2019 году».

По словам источника, близкого к Минкомсвязи, возможно, со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы. Также о закрытой встрече в ЦБ, на которой обсуждалось введение сквозного идентификатора, рассказали два присутствовавших на ней банкира. В Минфине, Минкомсвязи и Банке России на официальный запрос «Известий» не ответили.