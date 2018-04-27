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27апреля
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сегодня, 19:45 6

У каждого россиянина появится свой идентификационный номер

У каждого россиянина появится свой идентификационный номер
Фото: 7info.ru

В 2019 году в России появится сквозной идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к Центробанку. Информацию подтвердили источники, близкие к Минкомсвязи и Минфину. Также о закрытой встрече в ЦБ, посвященной сквозному индентификатору, рассказали два присутствовавших на ней банкира.

По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками.

Разработкой сквозного идентификатора занимаются Центробанк, Минкомсвязи и Минфин. Идентификатор свяжет информацию о гражданах из разных баз – номер паспорта, а также пенсионного и страхового удостоверений. Гражданину он позволит найти данные о себе в любой базе. Например, на сайте Пенсионного фонда России по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС. Источник, близкий к ЦБ, пояснил, что сквозным идентификатором станет уникальный номер.

«На днях прошла встреча представителей ЦБ, Минкомсвязи и Минфина, по итогам которой было решено представить предложения по внедрению сквозного идентификатора в IV квартале 2018 года, – пояснил источник. – Эти предложения будут внедрены на практике в 2019 году».

По словам источника, близкого к Минкомсвязи, возможно, со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы. Также о закрытой встрече в ЦБ, на которой обсуждалось введение сквозного идентификатора, рассказали два присутствовавших на ней банкира. В Минфине, Минкомсвязи и Банке России на официальный запрос «Известий» не ответили.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    ИНН уже не в счёт, как бы не предложили на одежде набивать или на теле, бюрократизм, не влияющий на улучшение качества жизни гражданина.

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    А чипы когда вживлять начнут?

  • full

    full
    1 час назад

    DimonS

    А чипы когда вживлять начнут?



    А тема классная. Вот как ты сможешь совершить преступление и не спалиться, если все твои координаты по жизни известны? Останется только киберпреступность.

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    1 час назад

    Центробанк куда лезет. Совсем оборзели. Не знают уже как лучше людям в карман залезть.

  • anschutka

    anschutka
    40 минут назад

    А почему бы не сделать таковым номер паспорта?

  • Victrix

    Victrix
    21 минута назад

    А сколько будут стоить зеркальные номера?

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