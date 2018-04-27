Внутренние авиарейсы в Амурской области возобновят 1 мая

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Как сообщалось ранее, самолеты, перевозившие пассажиров по Амурской области, были брошены на ликвидацию и патрулирование природных пожаров. Пилоты вылетали допустимое количество часов.

Между тем в регионе ситуация с пожарами по-прежнему остается сложной. В Приамурье объявлен режим ЧС не только в лесах, но и на всей территории области.