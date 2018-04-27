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27апреля
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сегодня, 19:30 0

Внутренние авиарейсы в Амурской области возобновят 1 мая

Внутренние авиарейсы в Амурской области возобновят 1 мая
Фото: lightavia.ru

Внутренние авиаперевозки в Приамурье, приостановленные несколько дней назад, возобновят на следующей неделе. Первый рейс запланирован на 1 мая. Амурчане вновь смогу улететь из Благовещенска в Зею, Октябрьский, Экимчан, Февральск, Свободный.

Как сообщалось ранее, самолеты, перевозившие пассажиров по Амурской области, были брошены на ликвидацию и патрулирование природных пожаров. Пилоты вылетали допустимое количество часов.

Между тем в регионе ситуация с пожарами по-прежнему остается сложной. В Приамурье объявлен режим ЧС не только в лесах, но и на всей территории области.

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#пожары #транспорт

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