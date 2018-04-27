В Благовещенске проходит дальневосточная конференция, посвященная акушерству и гинекологии

О женском здоровье и не только говорили в Благовещенской городской больнице. На ежегодную дальневосточную конференцию, посвященную вопросам акушерства и гинекологии, собрались работники родильных домов, женских консультаций, студенты медики и некоторые пациенты.

Своими знаниями делились акушеры-гинекологи из ведущих клиник Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Иркутска. На конференции говорили о том, как сохранить репродуктивное здоровье женщины, предотвратить онкологические заболевания, повысить эффективность ЭКО. Специалисты дали некоторые советы тем, кто собирается стать мамой.

«Прийти для планирования беременности в женскую консультацию за 6 месяцев до предполагаемой беременности – это самое главное. Нужно обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем, и принимать витаминный комплекс, который приводит к профилактике врожденных аномалий центральной нервной системы», – сказала заведующая кафедрой акушерства и гинекологии АГМА Ирина Жуковец.