В Приамурье проходит финал сразу двух конкурсов – «Учитель года» и «Воспитатель года»

В Амурской области выбирают учителя года и воспитателя года. В регионе дан старт финальным испытаниям двух региональных конкурсов. Церемония открытия прошла в школе № 26 города Благовещенска.

Участников приветствовала зампред регионального правительства Ольга Лысенко. Также перед конкурсантами с напутственными словами выступила министр образования и науки Амурской области, председатель Большого жюри Ольга Варсанова.

«Всего в Амурской области трудятся свыше трех тысяч воспитателей и почти семь тысяч учителей. Но именно вы заслужили право стать первыми в педагогической профессии на региональном уровне, – отметила министр. – Среди участников есть представители самых разных поколений. Самому молодому – 25 лет. Есть и маститые педагоги, которые дали путевки в жизнь сотням выпускников. Это говорит о том, что молодые специалисты быстро набирают опыт, а более зрелые совершенствуют свое мастерство и идут в ногу со временем. Каждому из вас я желаю удачи, и пусть победит сильнейший».

Далее на сцену пригласили участников конкурсов. За звание «Учитель года Амурской области–2018» борются педагоги из пяти муниципалитетов: Благовещенского района, городов Тында, Белогорск, Зея и Благовещенск. Участниками финального тура конкурса «Воспитатель года Амурской области–2018» также стали представители пяти муниципальных образований: Благовещенского района, Тынды, Райчихинска, Благовещенска и ЗАТО Циолковский. Перед началом испытаний педагогам вручили памятные статуэтки с символикой соревнований.

Участники конкурса продемонстрировали жюри свое педагогическое мастерство: учителя провели урок, воспитатели – педагогическое мероприятие с детьми. Затем для конкурсантов из школ подготовили дискуссию «Педагогический совет» и мастер-класс, в программе для педагогов из детских садов – ток-шоу «Профессиональный разговор», мастер-классы и новинка конкурса – выступление с публичной лекцией на заданную тему.

Уровень профессионализма оценивает жюри, в составе которого руководители минобрнауки Амурской области, института развития образования, БГПУ, а также школьники и родители.

«Целью конкурса являются выявление, поддержка и поощрение передовых учителей и воспитателей, распространение их педагогического опыта и повышение престижа труда педагога, – прокомментировала заместитель министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова. – Те педагоги, которые по результатам регионального этапа будут признаны лучшими, получат денежные премии губернатора Амурской области и осенью поедут на следующий этап конкурса всероссийского масштаба».

«Вообще, я считаю, что все мы достойные соперники. Конечно, тяжело, волнительно – и психологически, и морально. Но, думаю, ничего страшного. Это еще один способ доказать, что мы можем, что мы сильные. Ничего бояться не нужно. Для меня награда ничего не значит. То, что я уже оказалась на областной сцене, как я говорю, это для меня многое значит», – сказала финалист конкурса «Учитель года», преподаватель русского языка и литературы из города Зея Вероника Шумакова.

Имена победителей и призеров областных конкурсов огласят на церемонии закрытия конкурсов 28 апреля в 13:30 со сцены Амурского педагогического колледжа, сообщает областной минобрнауки. Лучшие отправятся на всероссийский этап в Москву.