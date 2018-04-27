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27апреля
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Из-за природных пожаров в Приамурье возбуждены 4 уголовных дела в отношении должностных лиц

Из-за природных пожаров в Приамурье возбуждены 4 уголовных дела в отношении должностных лиц
Фото: chaikovskie.ru

В Свободненском районе возбуждены два уголовные дела в отношении должностных лиц лесных хозяйств Свободненского района. Причиной послужили нарушения при проведении профилактических отжигов, а также ненадлежащее обеспечение окарауливания места возгорания из-за чего горение возобновилось.

Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». По данным следствия, должностные лица местного свободненского лесхоза в конце марта 2018 года нарушили требования к проведению профилактических отжигов сухой растительности на территории Загорненского участкового лесничества. Отжиги проводились в неблагоприятных погодных условиях, что привело к возникновению природного пожара. В результате были повреждены лесные культуры.

3 апреля эти же работники после ликвидации возгорания вблизи села Сычевка Свободненского района, ненадлежащим образом обеспечили окарауливание места возгорания. Это привело к возобновлению горения и распространению огня, в результате которого пострадали лесные угодья, сообщает амурское следственное управление.

Таким образом, из-за природных пожаров возбуждено уже 4 уголовных дела в отношении должностных лиц. В начале апреля фигурантами уголовного дела стали сотрудники Шимановского лесхоза, из-за действий которых произошли 8 природных пожаров – вовремя не были приняты меры по прекращению профилактических отжигов из-за усиления ветра. 27 апреля было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Хинганского заповедника. Во всех случаях сотрудников подозревают в халатности.

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#закон #пожары #производство #происшествия

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Есть анекдот из современных. Приходит мужик в контору и говорит, могу быть вашим директором, ему говорят, а зачем вы нам, мужик отвечает, ну как же, а кто же сидеть будет?!

  • full

    full
    2 часа назад

    Алекsей

    Есть анекдот из современных. Приходит мужик в контору и говорит, могу быть вашим директором, ему говорят, а зачем вы нам, мужик отвечает, ну как же, а кто же сидеть будет?!



    Интересное цитирование Ильфа и Петрова...

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Актуальное

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