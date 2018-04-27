Руководитель ансамбля «Ровесники»: ни один коллектив не застрахован от инцидентов

Кто-то встал на сторону детей, которых избили, кто-то заявил, что ситуация не так однозначна и что ранее эти самые дети издевались над девочками в ансамбле. Разобраться в случившемся предстоит полиции.

Тем временем произошедшее прокомментировала руководитель ансамбля Елена Федина: «Да, конфликтная ситуация между детьми действительно произошла в нашем ансамбле, но ведь ни один коллектив не застрахован от инцидентов. Самое главное для нас сейчас – детально разобраться в случившемся, чтобы все разногласия между ребятами были исчерпаны и чтобы подобных ситуаций больше не происходило. Выяснение всех обстоятельств важно и для того, чтобы не было всевозможных домыслов и искажения фактов, так как с современной доступностью социальных сетей, к сожалению, даже самую безобидную ситуацию можно раздуть до космических масштабов».

Ситуацию взяли на контроль в областном министерстве образования и науки. В ведомстве сообщили, что проведут проверку.