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27апреля
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сегодня, 18:22 8

Руководитель ансамбля «Ровесники»: ни один коллектив не застрахован от инцидентов

Руководитель ансамбля «Ровесники»: ни один коллектив не застрахован от инцидентов

Елена Федина, руководитель ансамбля «Ровесники», прокомментировала конфликтную ситуацию, возникшую в коллективе. Как сообщалось ранее, родители четырех воспитанников обратились в полицию, рассказав, что их детей избили старшие товарищи. Бурное обсуждение конфликта началось в соцсетях, родители разделились на два лагеря.

Кто-то встал на сторону детей, которых избили, кто-то заявил, что ситуация не так однозначна и что ранее эти самые дети издевались над девочками в ансамбле. Разобраться в случившемся предстоит полиции.

Тем временем произошедшее прокомментировала руководитель ансамбля Елена Федина: «Да, конфликтная ситуация между детьми действительно произошла в нашем ансамбле, но ведь ни один коллектив не застрахован от инцидентов. Самое главное для нас сейчас – детально разобраться в случившемся, чтобы все разногласия между ребятами были исчерпаны и чтобы подобных ситуаций больше не происходило. Выяснение всех обстоятельств важно и для того, чтобы не было всевозможных домыслов и искажения фактов, так как с современной доступностью социальных сетей, к сожалению, даже самую безобидную ситуацию можно раздуть до космических масштабов».

Ситуацию взяли на контроль в областном министерстве образования и науки. В ведомстве сообщили, что проведут проверку.

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#дети #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    Важно понимать что бывают инциденты, а бывает оскорбление чести и достоинства людей, которые, как всем известно нужно беречь с молодости. Имели смелость оскорбить, имейте смелость отвечать.

    Почитайте стихи или послушайте песню, автор Высоцкий В. С.

    Средь оплывших свечей и вечерних молитв,

    Средь военных трофеев и мирных костров,

    Жили книжные дети, не знавшие битв,

    Изнывая от мелких своих катастроф.

    Детям вечно досаден их возраст и быт,

    И дрались мы до ссадин, до смертных обид,

    Но одежды латали нам матери в срок,

    Мы же книги глотали, пьянея от строк.

    Липли волосы нам на вспотевшие лбы,

    И сосало под ложечкой сладко от фраз.

    И кружил наши головы запах борьбы,

    Со страниц пожелтевших слетая на нас.

    И пытались постичь мы, не знавшие войн,

    За воинственный крик принимавшие вой,

    Тайну слова "приказ", назначенье границ,

    Смысл атаки и лязг боевых колесниц.

    А в кипящих котлах прежних войн и смут

    Столько пищи для маленьких наших мозгов,

    Мы на роли предателей, трусов, иуд

    В детских играх своих назначали врагов.

    И злодея следам не давали остыть,

    И прекраснейших дам обещали любить,

    И друзей успокоив и ближних любя,

    Мы на роли героев вводили себя.

    Только в грезы нельзя насовсем убежать,

    Краткий век у забав, столько боли вокруг.

    Постараться ладони у мертвых разжать

    И оружье принять из натруженных рук.

    Испытай, завладев еще теплым мечом

    И доспехи надев, что почем, что почем?!

    Испытай, кто ты - трус иль избранник судьбы,

    И попробуй на вкус настоящей борьбы.

    И когда рядом рухнет израненный друг,

    И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,

    И когда ты без кожи останешься вдруг,

    Оттого, что убили его, не тебя.

    Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал,

    По оскалу забрал - это смерти оскал,

    Ложь и зло, погляди, как их лица грубы,

    И всегда позади воронье и гробы.

    Если мяса с ножа ты не ел ни куска,

    Если руки сложа, наблюдал свысока,

    А в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,

    Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем.

    Если путь прорубая отцовским мечом,

    Ты соленые слезы на ус намотал,

    Если в жарком бою испытал, что почем,

    Значит, нужные книги ты в детстве читал.

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Никогда Высоцкий не призывал бить меньших

  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    Правильно, никто не призывает, смысл на много глубже. Нужно всегда отвечать за свои дела.

  • Соната

    Соната
    2 часа назад

    вот и ответят все, кто еще не ответил

    что там за коллектив, в котором коллективного чувства нет, а есть какая-то правда силы? Кто сильнее, тот и прав? Что за линия воспитания в учреждении? И кто ее ведет?

  • тандем

    тандем
    2 часа назад

    Кокой-то посыл у руководителя на соринку в чужом глазу. Вон за пожары как спрашивают с должностных лиц, и это правильно. И в этом случае отжиги, только педагогические, виноваты, если это на подотчётной территории и времени.

  • Соната

    Соната
    2 часа назад

    тандем

    Кокой-то посыл у руководителя на соринку в чужом глазу. Вон за пожары как спрашивают с должностных лиц, и это правильно. И в этом случае отжиги, только педагогические, виноваты, если это на подотчётной территории и времени.



    согласна

  • uslon

    uslon
    2 часа назад

    Здраво Федина всё объяснила. Не надо раздувать и пороть горячку

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    17 минут назад

    Пусть пострадавшие переходят в секцию самбо

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