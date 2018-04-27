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27апреля
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сегодня, 18:04 0

В Зее алиментщица оскорбила судебных приставов

В Зее алиментщица оскорбила судебных приставов
Фото: news.ykt.ru

Амурчанка оскорбила судебного пристава, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Ранее судимая неплательщица алиментов получила наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Находясь в одном из служебных кабинетов отдела судебных приставов по Зейскому району, должница по исполнительному производству о взыскании алиментов, используя грубую нецензурную брань, оскорбила судебного пристава-исполнителя, а затем и старшего судебного пристава Зейского района, пытавшегося пресечь совершение противоправных действий.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Суд признал ее виновной и назначил наказание – отработать 360 часов, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.

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#закон #Зея #суды

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