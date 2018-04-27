Стрелки ДВОКУ победили на чемпионате по практической стрельбе

Команда ДВОКУ заняла первое место в чемпионате сухопутных войск по практической стрельбе. Соревнования стрелков состоялись в подмосковном городе Алабино, в многофункциональном огневом центре парка «Патриот».

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище на соревнованиях представили две команды по четыре человека в каждой – два автоматчика и два практических стрелка. Участники состязаний выполняли упражнения, требующие умения быстро ориентироваться, стрелять с разных дистанций. В состязаниях участвовали 11 команд.

В субботу, 28 апреля, победители возвращаются в Благовещенск с кубком и грамотой, подписанной главнокомандующим сухопутными войсками генерал-полковником Олегом Салюковым.

В июне в Алабине пройдет чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище представят два офицера и шесть курсантов вуза.