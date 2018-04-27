Амурчане, помогающие в поиске поджигателей, могут получить премию

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Амурчанам, которые окажут помощь в поиске поджигателей травы и леса, вручат благодарность губернатора, а также премию в размере 3 000 рублей. Количество активистов, которые могут рассчитывать на подобную меру поощрения, строго не определено.

В четверг, 26 апреля, на всей территории Приамурья ввели режим ЧС. Губернатор Александр Козлов отметил, что причиной 90 % пожаров становится человеческий фактор. Он призвал жителей области быть ответственнее и пообещал тем, кто поможет найти виновных в поджогах, вручить благодарности губернатора области, которые сопровождаются денежной премией.

Размер премии – 3 000 рублей. Средства на ее выделение изыскиваются за счет ходатайствующей стороны. Если какое-нибудь ведомство или организация выходят на областное правительство с ходатайством о награждении какого-нибудь человека, то премия формируется за счет средств этой организации. Также и правительство может выйти с инициативой кого-нибудь наградить за помощь в поиске поджигателей. В этом случае изыскиваются внебюджетные источники, сообщили в пресс-службе областного правительства.