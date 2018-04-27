Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:53 2

Амурчане, помогающие в поиске поджигателей, могут получить премию

Амурчане, помогающие в поиске поджигателей, могут получить премию
rus.postimees.ee

Амурчанам, которые окажут помощь в поиске поджигателей травы и леса, вручат благодарность губернатора, а также премию в размере 3 000 рублей. Количество активистов, которые могут рассчитывать на подобную меру поощрения, строго не определено.

В четверг, 26 апреля, на всей территории Приамурья ввели режим ЧС. Губернатор Александр Козлов отметил, что причиной 90 % пожаров становится человеческий фактор. Он призвал жителей области быть ответственнее и пообещал тем, кто поможет найти виновных в поджогах, вручить благодарности губернатора области, которые сопровождаются денежной премией.

Размер премии – 3 000 рублей. Средства на ее выделение изыскиваются за счет ходатайствующей стороны. Если какое-нибудь ведомство или организация выходят на областное правительство с ходатайством о награждении какого-нибудь человека, то премия формируется за счет средств этой организации. Также и правительство может выйти с инициативой кого-нибудь наградить за помощь в поиске поджигателей. В этом случае изыскиваются внебюджетные источники, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Просмотров всего: 42

#областная власть #пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

Из-за пожаров в Хинганском заповеднике возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»
Общество

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ пообещал финансово помочь Приамурью

Происшествия

Амурчанин пострадал от мошенников из Барнаула
Происшествия

В Роскомнадзоре объяснили блокировку IP-адресов соцсетей
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Tehnik

    Tehnik
    2 минуты назад

    Что-то маловато будет. Поднимайте награду до 500.000 рублей.

  • tankist btb

    tankist btb
    1 минута назад

    тут и без премии нужно сдавать поджигателей

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь