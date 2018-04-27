Из-за пожаров в Хинганском заповеднике возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»

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Из-за двух пожаров в Хинганском заповеднике возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц заповедника, которых подозревают в халатности. По мнению следствия, из-за их неправильных действий площадь возгорания значительно увеличилась, растительному и животному миру причинен значительный ущерб.

Проявлением небрежного отношения к службе и халатности посчитали привлечение к тушению пожара недостаточного количества сил и средств, а также избрание неверной тактики и способов тушения возгораний. Уголовное дело было возбуждено следственными органами Амурского следственного управления.

Как сообщили в амурской природоохранной прокуратуре, поводом для возбуждения дела в отношении должностных лиц стали результаты проверок, которые провели сотрудники ведомства по факту двух пожаров на территории Хинганского заповедника. Одно возгорание возникло 31 марта, другое – 2 апреля.

«Установлено, что к тушению возникших пожаров привлекались не все имеющиеся в распоряжении заповедника силы и средства, которые предусмотрены планом тушения лесных пожаров. Планом предусмотрено 33 человека и 11 единиц, а на деле в первом случае были привлечены 12 человек и 3 единицы техники, а во втором – 10 человек и 4 единицы. Второй момент, несмотря на быстрое распространение пожара – в первом случае с двух гектаров до 676 гектаров, во втором – с 10 гектаров до 4 709 гектаров, – несмотря на быстрое распространение пожаров, по первому не привлекались силы Архаринского лесхоза и Амурской авиабазы, хотя соответствующие соглашения с ними заключены», – рассказал Олег Зюбин, и. о. прокурора Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Кроме того, согласно действующему приказу Рослесхоза от 1995 года, при быстром распространении огня необходимо пускать встречный пал, чего на деле не было применено, объяснил Зюбин.

По данным амурского следственного управления, в результате неверных действия должностных лиц площадь распространения огня существенно увеличилась, а объектам растительного и животного мира, на территории заповедника был причинен существенный ущерб.

Всего с начала пожароопасного периода на заповедной территории произошло пять пожаров. По результатам первого и второго возбуждено уголовное дело. Третий затронул небольшую территорию около 100 гектаров, поэтому меры реагирования по нему не принимались. Проверки по четвертому и пятому, последний из которых еще действует, не завершены.

Директор Хинганского заповедника Виктор Копылов признался, что об уголовном деле узнал из СМИ. Сказал, что не знает в отношении каких конкретных должностных лиц уголовное дело возбуждено, так как под это определение подпадает несколько десятков сотрудников особо охраняемой природной территории. Руководитель не согласился, что к тушению пожаров 31 марта и 2 апреля были привлечены недостаточные силы и средства.

«Да, у нас есть план тушения утвержденный Москвой. По нему могут быть привлечены 33 человека. У нас есть вездеход, три трактора – в каждом лесничестве есть трактор. Есть автотранспорт для перевозки людей. Но площадь заповедника 97 тысяч гектаров, состоит заповедник из трех лесничеств, которые поделены на два кластерных участка, расстояние между ними примерно 120 километров. Как я могу все силы и средства направить в одно место за 120 километров? А если возгорание в другом конце произойдет, что мне в этом случае делать? Есть хорошая поговорка: нельзя все яйца складывать в одну корзину. Кроме того, категория недостаточности является субъективной. Они считают недостаточно, а мы считаем, что достаточно, что подтверждается на деле – наши сотрудники ликвидировали первый пожар в течение суток, во втором мы привлекали другие силы. Надо 4-м и 5-м пожарами заниматься, которые пришли к нам с сопредельной стороны по вине лесников», – так прокомментирвоал ситуацию директор ФГБУ «Хинганский государственный природный заповедник» Виктор Копылов.

Кроме того, руководитель утверждает, что оба пожара не нанесли серьезного урона природе, так как в обоих случаях горела сухая травяная растительность.