Замминистра природных ресурсов и экологии РФ пообещал финансово помочь Приамурью

Александр Козлов провел телефонные переговоры с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Иваном Валентиком. Глава Приамурья сообщил о том, что области необходима финансовая поддержка на материальное обеспечение групп специалистов, прибывших в регион для тушения пожаров.

Подобную практику осуществляет сейчас МЧС. Например, заправка авиабортов идет за счет министерства, а не регионального бюджета. Иван Валентик обещал рассмотреть возможность предоставления финансовой поддержки. Кроме того, завтра по приглашению Александра Козлова замминистра прибудет в Приамурье с рабочим визитом. Иван Валентик намерен пробыть в Приамурье весь день и оценить обстановку, сообщает областное правительство.

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#пожары #российская власть

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Екатерина PL