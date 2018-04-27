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27апреля
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сегодня, 17:43 0

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ пообещал финансово помочь Приамурью

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ пообещал финансово помочь Приамурью

Александр Козлов провел телефонные переговоры с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Иваном Валентиком. Глава Приамурья сообщил о том, что области необходима финансовая поддержка на материальное обеспечение групп специалистов, прибывших в регион для тушения пожаров.

Подобную практику осуществляет сейчас МЧС. Например, заправка авиабортов идет за счет министерства, а не регионального бюджета. Иван Валентик обещал рассмотреть возможность предоставления финансовой поддержки.

Кроме того, завтра по приглашению Александра Козлова замминистра прибудет в Приамурье с рабочим визитом. Иван Валентик намерен пробыть в Приамурье весь день и оценить обстановку, сообщает областное правительство.

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#пожары #российская власть

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