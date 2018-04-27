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27апреля
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сегодня, 17:37 0

Амурчанин пострадал от мошенников из Барнаула

Амурчанин пострадал от мошенников из Барнаула
Фото: tlg-nn.ru

Житель Приамурья подыскал японский грузовик по объявлению в интернете. Продавец и покупатель договорились о цене, амурчанин приехал в Барнаул, забрал грузовик и отдал деньги. Через некоторое время всплыл неприятный факт, сообщает издание «Алтайская правда».

Перед покупкой житель Приамурья проверил машину по базам ГИБДД, чтобы выяснить, не находится ли автомобиль в розыске, не наложен ли на него арест. Все было в порядке. Вернувшись домой, новый владелец автомобиля Nissan Diesel поставил машину на учет и получил номера. А впоследствии узнал, что приобретенный им грузовик фигурирует в уголовном деле.

Выяснилось, что фирму по покупке и продаже автомобилей организовали двое барнаульских аферистов. Жертвами обманщиков стали более 50 человек, которые продавали или покупали машины. Мошенники не расплачивались с клиентами, перепродавали их автомобили, за которые был заплачен залог.

Как сообщили следователю организаторы фирмы, обманывать автовладельцев они начали, чтобы покрыть убытки после предыдущего бизнеса по переработке грецких орехов. В конце июля 2014 года подельники решили, что начнут заниматься хищением автомобилей под предлогом покупки их в рассрочку. Создадут ООО, и тогда их трудно будет привлечь к уголовной ответственности. Они знали, что такие фирмы по своим долгам несут ответственность в пределах уставного капитала, и впоследствии хитрецы надеялись произвести процесс банкротства. Пришли к выводу, что необходимо создать ООО по типу автосалона. Никакой законной деятельности вести не собирались, и никакая бухгалтерская и налоговая отчетность им не нужна. А поскольку тот компаньон, который играл роль гендиректора, был должен второму деньги, то в случае проблем с полицией отвечать будет он один.

Однако теперь, когда уже липовый гендиректор отправился в колонию, его подельнику тоже пришлось ответить за свои «подвиги». Суд признал его виновным в мошенничестве, назначил 4 года 6 месяцев колонии общего режима. Ущерб, нанесенный клиентам, аферисты будут оплачивать вместе.

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#закон #криминал #происшествия #транспорт

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