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27апреля
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сегодня, 17:27 0

В Роскомнадзоре объяснили блокировку IP-адресов соцсетей

В Роскомнадзоре объяснили блокировку IP-адресов соцсетей
Фото: ria.ru

Кратковременная блокировка IP-адресов зарубежных и российских соцсетей на фоне ситуации с Telegram была вызвана техническими причинами, сообщает РИА Новости. Об этом Роскомнадзор рассказал на своей странице в Facebook.

«В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки», – заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что не направляли эти адреса операторам связи для ограничения доступа.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что Роскомнадзор внес более 180 IP-адресов «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» в реестр запрещенных сайтов. В списке также оказались некоторые IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников LiveInternet.

В апреле Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования.

Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний. В результате ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России.

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#интернет #происшествия

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