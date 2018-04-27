В Амурской области на трассе перевернулась машина

В пятницу, 27 апреля, произошла авария на трассе между Благовещенском и селом Ивановка. В редакцию ИА «Амур.инфо», прислали видео, на котором запечатлен автомобиль, который вылетел с проезжей части и перевернулся. Очевидцы сообщают, что в аварии пострадал ребенок.

Как пояснил свидетель ДТП, по всей видимости, водитель не справился с управлением. В машине находились отец и его ребенок. Последний получил травмы, его увезли в больницу.

В областном управлении ГИБДД сообщили, что пока информация о таком ДТП не поступала.