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сегодня, 17:06 0

В Амурской области на трассе перевернулась машина

В Амурской области на трассе перевернулась машина

В пятницу, 27 апреля, произошла авария на трассе между Благовещенском и селом Ивановка. В редакцию ИА «Амур.инфо», прислали видео, на котором запечатлен автомобиль, который вылетел с проезжей части и перевернулся. Очевидцы сообщают, что в аварии пострадал ребенок.

Как пояснил свидетель ДТП, по всей видимости, водитель не справился с управлением. В машине находились отец и его ребенок. Последний получил травмы, его увезли в больницу.

В областном управлении ГИБДД сообщили, что пока информация о таком ДТП не поступала.

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#дети #ДТП #транспорт

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