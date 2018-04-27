Главврачом Белогорской больницы назначен Анатолий Шеленок

Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин представил городским властям нового главного врача Белогорской больницы. Анатолий Шеленок вступит в должность 3 мая.

Анатолий Шеленок имеет опыт работы главным врачом: в течение 2,5 лет он работал в такой же должности в Свободненской больнице, отметил министр.

Сегодня же нового главврача должны были представить коллективу больницы, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Глава Белогорска Станислав Мелюков поблагодарил министра здравоохранения и добавил, что власти города всегда находили взаимопонимание с Белогорской больницей «в части решения кадрового вопроса и в проведении общегородских акций, мероприятий, направленных на здоровьесбережение граждан».

Анатолий Шеленок сменил главврача Белогорской больницы Анатолия Рудя, который сложил с себя полномочия в связи с назначением на пост председателя комитета по вопросам социальной политики в Законодательном собрании Амурской области.