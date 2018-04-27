В Благовещенске 1 мая перекроют движение по улице Ленина

В областном центре Приамурья 1 мая перекроют движение транспорта по улице Ленина от Калинина до Шимановского. Ограничение будет действовать с 10:00 до 13:00. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда.

Движение транспорта общего пользования будет организовано по другим улицам.

Автобус № 22 поедет по улицам: Калинина – Зейская – Шевченко – Горького – Пионерская – Зейская – Калинина и далее по маршруту.

Автобусы № 11 и К: Ленина – Калинина – Зейская – Шимановского – Ленина и в обратном направлении.

Автобусы: № 2, 2а, 5, 7, 39: Ленина – Калинина – Зейская – 50-летия Октября и в обратном направлении.

Автобусы № 4, 9, 28, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и в обратном направлении.

Автобус № 12: Шевченко – Зейская и в обратном направлении.

Автобусы № 8, 26, 106: 50-летия Октября – Зейская – Калинина и далее по маршрутам.

Пока движение по улице Ленина будет закрыто, автобусы № 16с, 41с и 101 будут отъезжать от остановочного пункта Зейская – Богдана Хмельницкого.

Участок улицы Ленина от Калинина до Святителя Иннокентия для движения автотранспорта будет открыт с 11:00.

С 12:00 откроется участок улицы Ленина от Святителя Иннокентия до Пионерской, а с 13:00 – участок от Пионерской до Шимановского, сообщает мэрия.